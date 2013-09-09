Львівський форум видавців зробив програму для пенсіонерів

Львівський Форум Видавців підготував соціально-культурну програму заходів для літніх людей «Третій вік: задоволення від читання».

Про це повідомляє офіційна сторінка форуму.

В рамках програми відбудуться 6 літературних зустрічей з відомими письменниками та культурними діячами.

Зокрема, 12 вересня відбудуться зустрічі з українським письменником і дисидентом Ігорем Калинцем під модерацією Віктора Неборака та російською популярною письменницею Татьяною Толстою.

13 вересня з літніми відвідувачами форуму зустрінуться Юрій Макаров та Емма Андієвська, а 14 - Василь Шкляр і Валерій Шевчук.

Програма передбачає безкоштовний вхід на ярмарок та літературні події за пенсійним посвідченням і запрошенням, а також 20 гривень знижки на будь-яку книгу зі спеціальної пропозиції від 20 українських видавництв.