Ющенко: національний інформаційний простір повинен бути українським

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що національний інформаційний простір повинен бути українським.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Національний інформаційний простір повинен бути українським. Це ключова вимога для розбудови єдиної нації, для патріотичного виховання дітей і молоді», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. У цьому контексті він звернув особливу увагу на вживання на національному телебаченні та радіо української мови.

Під час зустрічі Президент також наголосив, що створення і захист національного інформаційного простору, в першу чергу тієї його складової, яку утворюють телебачення і радіомовлення – це державне завдання особливої важливості.

Глава держави закликав членів Нацради серйозно проаналізувати здобутки і помилки на цьому шляху і намітити першочергові кроки у здійсненні національної інформаційної стратегії. Серед них, на думку Президента, насамперед йдеться про забезпечення рівного доступу до інформації усіх громадян України, незалежно від місця їхнього проживання; якісне наповнення інформаційного продукту; визначення шляхів подальшого розвитку національного телебачення.

В.ЮЩЕНКО запропонував членам Національної ради виробити план дій на 2008 рік щодо розвитку національного інформаційного простору. Найближчим часом особливої уваги, вважає Президент, потребують розробка і втілення Державної програми впровадження цифрового мовлення в Україні, створення на високому якісному рівні освітніх і культурних програм та програм соціального спрямування.

Говорячи про українське телебачення, Президент особливо підкреслив, що деякі телеканали відверто ігнорують вимоги державного законодавства. Зокрема, у дні жалоби у зв’язку з трагедією на шахті ім. О. Засядька та День пам’яті жертв Голодомору окремі телеканали в ефірі транслювали розважальні програми, незважаючи на законодавство та почуття своїх співвітчизників. Вимоги Закону України «Про телебачення і радіомовлення» повинні виконуватися всіма учасниками, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Також під час зустрічі обговорювалися нинішній стан та перспективи розвитку Національної радіокомпанії України (НРКУ).

В.ЮЩЕНКО запевнив членів Національної ради, що як Президент України сприятиме усім їхнім пропозиціям та ініціативам у здійсненні національної інформаційної стратегії.