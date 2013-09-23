Легендарний рок-музикант, соліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер стане прадідусем.

Дитину чекає 21-річна онука музиканта Ассізі - дочка Джейд Джаґґер, дитини Міка від першого шлюбу з правозахисницею Б'янкою, повідомляє РІА Новости.

У 70-річного Джаґґера є сім дітей від чотирьох жінок: 43-річна дочка Керіс від актриси Марші Хант, дочка Джейд від першої дружини Б'янки, дві дочки і два сини від другої дружини - моделі Джері Холл і 14-річний син від бразильської телезірки Лусіани Хіменес. Також у музиканта четверо онуків.