В Україні стартував другий конкурс художнього репортажу "Самовидець"

Сьогодні, 23 вересня, стартував другий конкурс художнього репортажу "Самовидець".

Цьогоріч оргкомітет постановив сфокусуватися на праці українців, повідомляється на сторінці конкурсу у Facebook.

"Кожна професія має свою поетику, флер і, у випадку нашої країни, сюр. Трудова діяльність громадян нашої країни – надзвичайно широке поле з величезними соціальними перепадами. Українці заробляють і копійки, і тисячі (а дехто – мільйони), працюють і вдома, і за кордоном, але де, як і чому? Де шукають собі роботу? Як заробляють на хліб? Чому вибрали саме цей шлях? Які причини і наслідки заробітчанства? Яка доля у ґастарбайтерів та їхніх сімей? Які особливості бізнесу по-українськи? Відповіді на ці та інші питання, пов’язані з трудовою діяльністю українців, ми сподіваємося почути у матеріалах, що надійдуть на конкурс", сказано в повідомленні.

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Відповідно до умов конкурсу, на розгляд приймаються раніше неопубліковані художні репортажі українською мовою, які відповідають таким вимогам:

1. Автор повинен спиратися на власний досвід.

2. Автор повинен добре знати тему, орієнтуватися в інших текстах, написаних на вибрану тему, прагнути до об’єктивності.

3. Важливим елементом є влучні описи та живі діалоги з героями вибраної теми. Оповідь повинна бути не сухою газетною, а саме художньою.

4. Розмір репортажу до 40 000 знаків.

За підсумками конкурсу десять найкращих репортажів увійдуть в альманах. Перша премія містить грошову винагороду і право видати книгу репортажистики у видавництві «Темпора».

Довідка: Після минулорічного конкурсу видавництво «Темпора» видало альманах «Veni, vidi, scripsi. Світ у масштабі українського репортажу», куди увійшло 10 найкращих репортажів. Наразі до друку готується книга «Україна. Масштаб 1:1» авторства переможця минулорічного конкурсу – Олега Криштопи.