Києво-Печерський заповідник не відчужуватимуть

Київська міська рада встановила мораторій на відчуження або передачу нерухомого майна Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Таке рішення ухвалили на пленарному засіданні Київрада.

Проти даного рішення виступили, зокрема, представники Партії регіонів. Лідер фракції Партії регіонів Олексій Омельяненко зазначив, що в такий спосіб Київрада заборонить передачу майна, зокрема й Києво-Печерському монастирю.

Однак депутати з другого разу підтримали питання про мораторій. Рішення ухвалили з урахуванням указу президента України від 1 листопада цього року, відповідно до якого передбачається розробка законопроекту щодо пам’ятників сакральної культури, відчуження або передача яких у користування фізичним або юридичним особам обмежується.

"Метою ухвалення даного рішення є нагальна потреба збереження об’єкту культурної спадщини - національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника", - йдеться в пояснювальній записці до рішення.

ICTV