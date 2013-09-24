Люко Дашвар представить у Києві новий роман

21:41, 24 вересня 2013
Культура
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"На запах м’яса"

Письменниця Люко Дашвар зустрінеться з читачами у Києві завтра, 25 вересня, щоб презентувати свій новий роман "На запах м’яса".

Зустріч відбудеться 25 вересня у книгарні "Є" на вулиці Лисенка, 3 в Києві (станція метро "Золоті ворота").

Довідка. Люко Дашвар - одна з найуспішніших сучасних письменниць України. Її твори неодноразово ставали призерами численних літературних конкурсів, таких як «Коронація слова», «Книга року» за версією Бі-бі-сі та Всеукраїнського рейтингу «Книга року». Видання «Фокус» і «Главред» назвали її однією із трьох найуспішніших авторів України, а 2012 року Люко Дашвар було удостоєно почесного звання «Золотий письменник України». Сьогодні загальний наклад її романів сягнув понад 400 тисяч примірників.

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