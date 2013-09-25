Харківська міськрада постановила демонтувати меморіальну дошку Юрію Шевельову

Харківська міська рада скасувала рішення топонімічної комісії 2011 року, яким дозволялося встановлення меморіальної дошки українському філологу Юрію Шевельову

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні під час сесії Харківської міської ради проголосували 65 депутатів.

Не підтримали це рішення четверо, утрималися – троє депутатів.

Під час обговорення питання виступили представники громадських організацій, ініціатори встановлення дошки, історики, представники місцевої влади.

Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що до міської ради надійшло звернення від мешканців будинку, де була встановлена дошка, про те, що вони не хочуть, щоб ця пам'ятна табличка була розміщена на будівлі.

Кернес зазначив, що рішення ґрунтується не на наукових досягненнях філолога, а на його діяльності в роки війни.

«Рішення, яке прийняла сьогодні Харківська міська рада, стосується не наукової діяльності Юрія Шевельова, а його людських якостей, проявлених ним під час окупації Харкова фашистами, і його дій у цей період. Він проявив себе як пособник фашистів, і рішення про зняття пам'ятної дошки - це відновлення історичної правди для визволителів Харкова, всіх загиблих і тих, хто вижив під час Великої Вітчизняної війни, для усіх наступних поколінь», - сказав міський голова.

Він зазначив, що звернувся до Служби безпеки України з проханням надати документи стосовно біографії Шевельова в період окупації. За відомостями Кернеса, у відповіді СБУ говориться, що кримінальної справи стосовно філолога не було, але була порушена кримінальна справа стосовно керівника газети «Нова Україна» Шульгіна, який дав свідчення щодо Юрія Шевельова, який писав у цю газету.

У свою чергу, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зазначив, що всі спроби виправдати діяльність Юрія Шевельова, спрямовану на співпрацю з окупантами, викликають обурення в громадськості.

«Як можна виправдати колабораціонізм страхом перед голодом, холодом, як можна виправдати бажання ситно поїсти, коли мільйони співвітчизників вмирали голодною смертю і вмирали їхні діти? А Шевельов сам визнав, що вільного житла в місті було багато, і він зайняв квартиру єврейської сім'ї, яка, швидше за все, була розстріляна», - підкреслив Добкін.

Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що також скасовано його розпорядження від 6 липня про встановлення меморіальної дошки. Профільні служби отримали вказівку про демонтаж пам'ятної таблички і приведення до ладу фасаду будівлі по вул. Сумській, 17.

Виконавчі органі Харківської міської ради повинні будуть демонтувати меморіальну дошку Шевельову, встановлену 3 вересня на будинку по вулиці Сумській, 17, та привести фасад будівлі у вигляд, який він мав до встановлення.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятну дошку Шевельову встановили активісти Громадського комітету з ушанування 105-річчя філолога в Харкові 3 вересня, згідно з рішенням міської топонімічної комісії від 25 травня 2011 року.

Дошка була виготовлена на пожертви меценатів. Організатори встановлення – філологи, українські громадські діячі, представники культурно-просвітницьких організацій.

Після встановлення дошки Антифашистський комітет звинуватив Шевельова в колабораціонізмі під час Другої Світової війни.

4 вересня відбулося засідання топонімічної комісії Харківської міськради, на якій розглядалося питання встановлення дошки Шевельову на будинку по вулиці Сумській, де він мешкав до 1943 року. Топонімічна комісія рекомендувала переглянути видані дозволи на встановлення дошки.