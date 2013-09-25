Харківські "комунальники" розбили дошку Шевельова сокирою (фото)

Розбиття дошки Шевельова / Фото: mediaport.ua

У Харкові демонтували меморіальну дошку українському філологу Юрію Шевельову, яка була встановлена громадськими активістами 3 вересня на будинку по вулиці Сумській, 17, де жив учений.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив активіст Громадського комітету з вшанування 105-річчя Шевельова в Харкові Дмитро Пилипець.

Розбиття дошки Шевельова / Фото: mediaport.ua

За його даними, троє працівників КП «Жилкомсервісу» близько 13.00 розбили дошку та прибрали її уламки.

«Спочатку її хотіли зняти, у них не вийшло, потім вони розбили її сокирою й понесли в невідомому напрямку», - сказав Пилипець.

Він додав, що громадські активісти спробують «донести до світу інформацію» про те, яким чином діє харківська влада та «які рішення вона ухвалює».

«Те, що вони демонтували, і як вони демонтували, ще раз підтверджує, що вони справжні фашисти», - наголосив Пилипець.

Розбиття дошки Шевельова / Фото: mediaport.ua

Він зауважив, що дошка була встановлена на пожертви, її вартість близько 15 тис. грн. Активіст не виключив, що організатори встановлення меморіального знаку можуть подати судовий позов до міської влади з вимогою відшкодувати вартість розбитої дошки.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятну дошку українському філологу Юрію Шевельову встановили активісти Громадського комітету з ушанування 105-річчя філолога в Харкові 3 вересня, згідно з рішенням міської топонімічної комісії від 25 травня 2011 року.

Дошка була виготовлена на пожертви меценатів. Організатори встановлення – філологи, українські громадські діячі, представники культурно-просвітницьких організацій.

Після встановлення дошки Антифашистський комітет звинуватив Шевельова в колабораціонізмі під час Другої Світової війни.

4 вересня відбулося засідання топонімічної комісії Харківської міськради, на якій розглядалося питання встановлення дошки Шевельову на будинку по вулиці Сумській, де він мешкав до 1943 року. Топонімічна комісія рекомендувала переглянути видані дозволи на встановлення дошки.

Сьогодні, 25 вересня, Харківська міська рада відмінила рішення топонімічної комісії від 25 травня 2011 року, яким дозволялося встановлення меморіальної дошки Шевельову.

Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що до міської ради надійшло звернення від мешканців будинку, де була встановлена дошка, про те, що вони не хочуть, щоб ця пам'ятна табличка була розміщена на будівлі. Він також зазначив, що рішення ґрунтується не на наукових досягненнях філолога, а на його діяльності в роки війни.