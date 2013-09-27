Янукович призначив довічні стипендії п’ятьом діячам культури

Дмитро Міщенко, фрагмент палітурки книги

Президент України Віктор Янукович призначив довічні державні стипендії п’ятьом видатним діячам культури і мистецтва.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Стипендії призначено: заслуженому діячу мистецтв України, режисеру й актору Таймуразу Золоєву (1931 року народження), народному артисту України, акторові та драматургу Петру Ластівці (1922 р.н.), лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, письменнику Дмитру Міщенку (1921 р.н.), заслуженій артистці України Раїсі Різоль (1923 р.н.) та народній артистці України Галині Полівановій (1929 р.н.).

Крім того, указом призначено дворічні державні стипендії 43 особам, серед яких письменники, художники, майстри народної творчості, лауреати національних премій та інші.