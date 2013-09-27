Цієї неділі вийде остання серія культового серіалу

Цієї неділі, 29 вересня, на американському каналі AMC покажуть останню серію п’ятого сезону і завершальну - серіалу, що став у світі культовим - Пуститися берега (Breaking Bad).

Сповнена психології та тонких поворотів історія вчителя хімії, який почав варити та продавати метамфетамін, щоб запезпечити родину, а потім став наркоторговцем величезного масштабу за п’ять років скорила мільйони телеглядачів.

Серіал п’ять разів отримував премію Еммі і впевнено обіймає першу сходинку в одному з найавторитетніших рейтингів metacritic.com з результатом 99 зі 100.