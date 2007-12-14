Бібліотека-фонд уряду Москви передала Львову 300 книг

Делегація з Москви відвідала Російський культурний центр у Львові , повідомляє ЗІК. Гості приїхали не з порожніми руками: у подарунок львів`янам вони привезли близько трьохсот книг з бібліотеки-фонду уряду Москви «Російське зарубіжжя».

Заступник голови Російського дому ім. О. Пушкіна Валерій Провозін щиро подякував уряду Москви за такі подарунки, адже поповнення книгосховища Російського дому новими сучасними виданнями – величезне свято для всіх читачів. Створена десять років тому зусиллями не багатьох професіоналів, бібліотека Російського культурного центру на сьогодні залишається єдиною російською у всьому місті. В її фундаціях зараз більше 8000 книг, п`ята частина з яких – подарунки росіян.

Окрім цього, 280 книг російською мовою бібліотека-фонд уряду Москви «Російське зарубіжжя» подарувала Рівному.