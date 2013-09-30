На Волині після реставрації відкрили єдиний у світі музей Стравінського

На Волині у місті Устилуг (Володимир-Волинського району) після тривалого ремонту та реконструкції знову відкрив свої двері єдиний у світі музей-садиба видатного композитора ХХ століття Ігоря Стравінського.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби облдержадміністрації, відтворено вигляд будинку, який він мав на початку ХХ століття.

В урочистому відкритті музею-садиби, яке відбулося в неділю, взяли участь міністр культури України Леонід Новохатько, голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук, Консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Беата Бживчи, Генеральний Консул Російської Федерації у Львові Олег Астахов, праправнучата племінниця Стравінського Анастасія Козаченко.

Музей у садибі відкрили ще у 1990 році. Однак приміщення потребувало реставрації та капітального ремонту, однак коштів для такої видатної пам’ятки упродовж тривалого часу не виділялося. І лише, починаючи з 2010 року, було виділено майже 3,9 млн грн, з яких 2,9 млн грн кошти державного бюджету, решта – обласного.

Генеральним проектувальником об’єкта виступило державне підприємство «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» (м.Львів). Ремонтні роботи на загальній площі понад 350 кв м виконала будівельна фірма «Нова Аркада». Зроблено демонтаж даху, добудовано частину другого поверху та сходову клітку.

У садибі облаштували нові дахові конструкції з мансардним поверхом, замінили дерев’яне перекриття на монолітне. Укріпили стіни методом реставрації лицевої поверхні та мурування, повністю замінили підлогу, а також встановили нові твердопаливні котли, замінили системи опалення, водопостачання та водовідведення в будівлі. Виконали внутрішні оздоблювальні роботи. Будівельники також замінили старі віконні та дверні блоки на нові дубові та виконали вогнезахист всіх дерев’яних конструкцій. Повністю замінили внутрішні та зовнішні електричні мережі, встановили сучасне електрообладнання.

Музей знаходиться на першому поверсі у лівому крилі будинку композитора. У чотирьох залах подано матеріали, що розповідають про життя та творчий шлях геніального композитора, його перебування в Устилузі, останній приїзд до Радянського Союзу.

У ході реставраційних робіт докорінно змінили експозицію, відтворили родовід родини Стравінських та додали нові матеріали. Автор експозиції - кандидат історичних наук Олена Огнєва.

Серед експонатів музею - альбом замальовок видів України батька композитора Федора Гнатовича Стравінського, оригінал якого зберігається в Театральному музеї в Санкт-Петербурзі, фотографії родини та друзів Ігоря Стравінського.

Унікальна особливість музею-садиби знаменитого композитора полягає в тому, що, окрім експозиції, в його приміщенні розміщена школа мистецтв, є концертна зала.

Довідка УНІАН. Побудована садиба була у 1907 році за проектом самого Стравінського. Устилуг став батьківщиною для трьох поколінь родини Стравінських – знаменитого співака Маріїнського театру в Петербурзі Федора Стравінського, його сина всесвітньовідомого композитора Ігоря Стравінського та сина останнього – Федора, визнаного в світі швейцарського художника.

Щоліта з 1907 до 1914 року, до початку Першої світової війни, композитор працював в Устилузі. Тут він написав перший твір – фантазію для оркестру «Феєрверк», якому присвятив півтора місяця напруженої праці. Загалом же в Устилузі він працював над 17 музичними творами. Музика Стравінського, що була створена тут – безцінне надбання світової культури. Завдяки композитору музичний фольклор Волині через балети «Жар птиця» (1910 р.), «Петрушка» (1912 р.), «Весна священна» (1913 р.), «Весіллячко» назавжди залишиться в історії світової музики.

Для популяризації творчості композитора ще у 1994 році у Луцьку започаткували чудову традицію - проведення міжнародних фестивалів класичної музики «Стравінський та Україна», в рамках яких відбувалися й наукові конференції.

У червні 2010 року в Луцьку та Устилузі проходив уже VII музичний фестиваль «Стравінський та Україна». Цей музичний фестиваль - єдиний на теренах Волині, що пропагує класичну музику в усіх її жанрах, стилях і формах.