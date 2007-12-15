Вакханалія у Києво-Печерській лаврі

Руйнування історичних пам`яток на території Києво-Печерської лаври може призвести до її виключення зі Списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловила генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля КУКОВАЛЬСЬКА.

За її словами, «наш перший номер у Списку культурної спадщини ЮНЕСКО може стати нульовим». (До Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України під номером 1 внесені «Софія Київська» і Києво-Печерська лавра - УНІАН)

Як зазначила Н.КУКОВАЛЬСЬКА, «ми звертаємося до громадськості і засобів масової інформації, залучаємо інтелігенцію для того, щоб зупинити будівельні роботи, зупинити ту вакханалію, що відбувається сьогодні на території Києво-Печерської лаври».

На її думку, на сьогоднішній день Україна має дуже скромний список пам`ятників, які віднесені до світової спадщини ЮНЕСКО. «Наші найближчі сусіди мають такий список з 10-15 позицій – це престиж країни і непрямі доходи її економіки», - сказала Н.КУКОВАЛЬСЬКА.

«Ми ініціювали включення до списку ЮНЕСКО Андріївської і Кирилівської церков, які громадськість захистила від подібної вакханалії, що відбувається на території Лаври. Рік тому настоятель Кирилівської церкви – отець ФЕДІР в прямому ефірі на телебаченні виступив із заявою про те, що неканонічні розписи Врубеля, неканонічні фрески XII сторіччя, і все це потрібно переробити. Тоді громадськість України встала на захист цього унікального пам`ятника», - нагадала вона.

Сьогодні, за словами гендиректора заповідника «Софія Київська», питання внесення Андріївської і Кирилівської церков до Списку ЮНЕСКО виглядає, в деякій мірі, невизначено. «Ми не можемо навести лад у своєму першому номері. Держава не справляється зі своїми функціями щодо захисту пам`яток культури. У 2008 році в Квебеку з 1 по 10 липня проходитиме засідання Комітету центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, до порядку денного якого внесені питання Софії Київської і Києво-Печерської лаври, - Україна має відзвітуватись. Я думаю, що ми говоритимемо про ті проблеми, які сьогодні виникли в Лаврі, іншого виходу у нас немає”, - наголосила Н.КУКОВАЛЬСЬКА.

У свою чергу, голова Українського комітету Міжнародної ради з питань пам`ятників і визначних місць (ICOMOS) Микола ЯКОВИНА зазначив на необхідності більш жорсткого контролю над цільовим використанням коштів, що виділяються державою на реставрацію об`єктів Києво-Печерської лаври.

“Я не хотів, щоб у держбюджеті наступного року було знову виділено декілька десятків мільйонів гривень на руйнування пам`яток Києво-Печерської лаври і продовження будівництва на території нижньої Лаври “котеджних містечок”. Цими коштами мають розпоряджатися професіонали-реставратори, а держава зобов`язана здійснювати моніторинг їх цільового використання”, - переконаний М.ЯКОВИНА.

У зв`язку з цим гендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій КРОЛЕВЕЦЬ повідомив, що в 2005-2007 роках Свято-Успенський Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП) на реставрацію пам`яток архітектури Києво-Печерської лаври Кабміном було виділено близько 25 млн. грн.

«Ця цифра неточна, оскільки немає доступу до інформації про виділені кошти», - зазначив С.КРОЛЕВЕЦЬ і додав: «Неприпустимо продавати власні пам`ятки історії в обмін на примарні голоси на виборах і симпатії електорату».

Він також відзначив, що "комфортний, модерний монастир може бути розгорнуто в будь-якому з 300 монастирів України, але тільки не на території Лаври, ціною руйнування її пам`яток".

Як повідомляв УНІАН, на думку С.КРОЛЕВЦЯ, об`єкти Києво-Печерської лаври руйнуються через бурхливу господарську діяльність, розгорнуту на її території Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (УПЦ МП). За його словами, на сьогоднішній день з 65-ти об`єктів, переданих церкві, більше половини піддалися змінам і перебудові.