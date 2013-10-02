В Мистецькому Арсеналі відкриється фотовиставка про онкохворих дітей

З 3 по 13 жовтня в Малій галереї Мистецького Арсеналу відбудеться благодійна фотовиставка "Життя, яким воно є...", організаторами якої є Фонд допомоги онкохворим дітям "Краб". Виставка відбуватиметься в рамках кампанії StopБіль за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

За час виставки відбудуться такі заходи:

4 жовтня, з 17.00 до 19.00. Благодійність, волонтерство та донорство. Запрошені благодійники, волонтери фонду "Краб", медперсонал відділення трансфузіології.

5 жовтня, з 17.00 до 19.00. Лікарняні клоуни. Як стати лікарняним клоуном

8 жовтня, з 17.00 до 19.00. Реабілітація після лікування. Запрошено спеціалістів "Центра Бубновського", дітей, які проходять реабілітацію

9 жовтня, з 17.00 до 19.00. Дитяча онкологія. Запрошено лікарів відділення дитячої онкології Національного інституту раку, батьків та дітей, що проходили та проходять лікування

10 жовтня, з 17.00 до 19.00. Психологічна підтримка під час лікування. Запрошено психологів центру "Доктор Сказка" під керівництвом Разіди Ткач. Казкотерапія

12 жовтня, з 17.00 до 18.00. День паліативної та хоспісної допомоги. Потреби дітей, яким медицина вже не в змозі допомогти.Знеболення. Запрошені представники МОЗ, громадських організацій, батьки та відомі люди.