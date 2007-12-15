1 січня в Західній Україні почнеться Рік замків
13:19, 15 грудня 2007Культура
0
Ініціатива голови Львівської облради
Голови обласних рад Тернопільської та Івано-франківської областей підтримали ініціативу голови Львівської облради Мирослава Сеника про проведення в 3 областях Західної України Року замків у 2008 році. Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.
Уже в січні 2008 року голови облрад підпишуть декларацію про проведення Року замків у Львівській, Тернопільській та івано-франківській областях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter