1 січня в Західній Україні почнеться Рік замків

Голови обласних рад Тернопільської та Івано-франківської областей підтримали ініціативу голови Львівської облради Мирослава Сеника про проведення в 3 областях Західної України Року замків у 2008 році. Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Уже в січні 2008 року голови облрад підпишуть декларацію про проведення Року замків у Львівській, Тернопільській та івано-франківській областях.

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