Збанкрутувала нью-йоркська опера

Нью-йоркська міська опера (New York City Opera) оголосила про банкрутство і припинення діяльності, повідомляє Associated Press. Рішення про банкрутство було прийняте після того, як театр не зміг зібрати необхідну кількість коштів на продовження роботи, повідомляє Lenta.ru.

У середині вересня 2013 керівництво опери оголосило, що буде змушене подати документи про банкрутство у разі, якщо до кінця місяця не буде зібрано 7 мільйонів доларів. Збір коштів, зокрема, був оголошений на інтернет-сервісі Kickstarter, за допомогою якого опера зуміла залучити тільки 300 тисяч доларів. Ще два мільйони були залучені з інших джерел, однак попри це керівництво Нью-йоркської опери визнало, що подальша робота театру неможлива.

Нью-йоркська міська опера останні кілька років зазнавала фінансових труднощів. З 2008-го року вартість театру впала з 48 мільйонів доларів до 5 мільйонів, весь цей час опера зазнавала збитків. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг відмовився втрутитися в ситуацію з банкрутством опери, пояснивши це тим, що бізнес-модель культурної установи не працює. У 2011 році опера залишила свій історичний майданчик в Лінкольн- центрі через фінансову скруту.

Нью-йоркська міська опера, також відома як «народна опера» працювала в Нью-Йорку з 1944 року. На відміну від більш відомої Метрополітен-опери, міська опера Нью - Йорка орієнтувалася на ширші верстви населення і переважно залучала американських виконавців.