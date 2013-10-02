Мінкультури оголосило ярмарок оригінальних ідей

Міністерство культури оголосило ярмарок ідей, з метою залучення до роботи відомства культурологів, журналістів, громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр культури Леонід Новохатько під час брифінгу.

«Міністерство культури оголошує ярмарок ідей для культури з таким неформальним девізом: «бути культурним – модно». Сенс цього ось у чому – зараз підготовлено план роботи Мінкультури на 2014 рік. Він сформований як завжди, не можу сказати, що погано, але він на даному етапі мене не влаштовує й загалом йдеться про принципово вищий рівень прозорості в діяльності Мінкультури», - пояснив міністр.

Новохатько підкреслив, що йому хотілося б «зробити міністерство європейським». «Але це неможливо без залучення громадськості, експертів, культурологів, журналістів, тому сформована група не чиновників, а відомих людей культури. Ми хотіли б залучити їх до плану роботи на 2014 рік. Міністерство готове виділити певну частину бюджету для реалізації цих ініціатив… це близько 1-2 млн грн наступного року, якщо будуть цікаві проекти. Таким чином, хотілося б зробити так, щоб наша державна культурна політика йшла на випередження, була перспективною», - підкреслив міністр.

Він уточнив, що на сайті Мінкультури є необхідна інформація щодо участі в проекті.

«Перевага віддаватиметься оригінальним ідеям», - додав Новохатько.