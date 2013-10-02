YouTube заснував власну музичну премію

Премію отримають музиканти і композиції, які стали надпопулярними серед користувачів YouTube за останній рік, цитує повідомлення YouTube РІА Новости.

Відеохостинг YouTube організовує власну музичну премію YouTube Music Awards - перше вручення нагороди відбудеться 3 листопада і транслюватиметься онлайн в режимі реального часу, пише Digit.ru.

YouTube вже не вперше заохочує музикантів, які розміщують свій контент на сайті. Близько двох років тому відеохостинг дозволив деяким музикантам і звукозаписним компаніям продавати через сайт сувеніри для фанатів і квитки на концерти, а також пропонувати музику для скачування за допомогою функції Merch Store.

Список номінантів на премію буде оголошено 17 жовтня, а користувачі зможуть проголосувати, ділячись контентом улюблених виконавців у соцмережах. Номінанти будуть ділитися офіційними музичними відео, записами концертів, інтерв'ю та іншим контентом, щоб допомогти користувачам визначитися з вибором.

Церемонія вручення YouTube Music Awards відбудеться в неділю 3 листопада і складатиметься з декількох музичних вистав у Сеулі, Москві, Лондоні та Ріо -де -Жанейро, а кульмінацією стане масштабний концерт у Нью-Йорку.

У церемонії візьмуть участь як всесвітньо відомі артисти Lady Gaga, Емінем і група Arcade Fire, так і зірки YouTube Ліндсі Стірлінг і CDZA. Ведучим шоу стане американський актор Джейсон Шварцман, а керувати церемонією буде режисер Спайк Джонз.