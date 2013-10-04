Вийшов у прокат український претендент на Оскар (трейлер)

Вдова Параджанова Світлана та акторка Юлія Пересільд, яка її зігралау фільмі

2 жовтня у столичному кінотеатрі «Київ» відбулася передпрокатна українська прем'єра фільму Олени Фетісової та Сержа Аведікяна «Параджанов», знятого за підтримки Державного агентства України з питань кіно. 3 жовтня стрічка вийшла в прокат в Україні. Про це повідомляє Телекритика з посиланням на прес-службу компанії «Артхаус Трафік».

Світова прем'єра кінострічки відбулася в рамках конкурсної програми East of the West Карловарського кінофестивалю, а українська - на 4-му Одеському міжнародному кінофестивалі, де «Параджанов» був визнаний найкращим українським повнометражним фільмом.

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Як зазначає «Артхаус Трафік», стрічка «Параджанов» - найбільша на даний момент міжнародна копродукція України за участю Франції, Вірменії та Грузії із загальним бюджетом у 2 млн. євро, половину якого забезпечило Державне агентство України з питань кіно. Як зазначила на передпрокатній прем'єрі фільму голова Держкіно Катерина Копилова, Україна починає відроджувати кінематограф і це перша українська копродукція, де Україна виступила мажоритарієм. «Ми хочемо повернути Україні славу кінематографічної країни і я думаю, ми вже на правильному шляху», - додала вона.

На прем'єрі картину представила творча група фільму: співрежисер і автор оригінального сценарію Олена Фетісова, співрежисер і виконавець головної ролі Серж Аведікян, а також відома російська актриса Юлія Пересільд, що втілила образ музи і дружини Параджанова.

Як повідомлялося раніше, фільм «Параджанов» був висунутий від України на здобуття премії «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».