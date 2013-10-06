Сьогодні в Києві покажуть фільм про Ай Вейвея

Стрічка «Ай Вейвей: Ні про що не шкодуй» - останній фільм, що демонструється у рамках проекту «DOCU/CHINA», організованого PinchukArtCentre і міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA.

Останніми роками Ай Вейвей привертав увагу міжнародної спільноти не лише завдяки своїм амбіційним творчим роботам, а й завдяки політичним провокаціям. У фільмі «Ай Вейвей: Ні про що не шкодуй» досліджується поєднання творчості та активізму крізь призму життя видатного китайського художника сучасності.

З 2008 до 2010 року журналістка і режисерка Елісон Клеймен жила в Пекіні. Їй вдалося отримати безпрецедентний доступ до Ай Вейвея. Клеймен знімала його під час роботи і підготовки до великих музейних виставок, фільмувала родинні сцени та щодалі відвертіші зіткнення з китайською владою. Портрет художника авторства Клеймен є водночас непересічним дослідженням сучасного Китаю.

Демонстрація фільму відбудеться на 6-му поверсі в PinchukArtCentre, зал video lounge, у неділю, 6 жовтня 2013 року, о 18:00