У Росії православні активісти виступили проти картини Рєпіна

Іван Грозний і син його Іван 16 листопада 1581 року, Ілля Рєпін

У Росії група "православних активістів" звернулася з відкритим листом до міністра культури РФ Володимира Мединського та директора Третьяковської галереї Ірині Лебєдєвої з проханням прибрати з експозиції Третьяковської галереї в запасники картину Рєпіна "Іван Грозний і син його Іван 16 листопада 1581 року", "щоб вона перестала ображати патріотичні почуття російських людей, які люблять і цінують своїх предків і виражають їм подяку за створення великої могутньої держави Російського Православного Царства".

Також у зверненні активісти назвали картину "мерзенною, наклепницькою і помилковою як у своєму сюжеті, так і його художньому відтворенні", оскільки "сучасною історичною наукою твердо встановлено, що Перший Російський Цар Іван не вбивав свого сина".

На їхню думку, "Рєпін отримав за свої діяння Боже покарання - у нього відсохла права рука".

Під листом підписалися 16 осіб.

Прикметно, що російський міністр культури поставився до звернення іронічно.

"Ми до багатьох речей стали в нашому політичному житті та громадському ставитися надто серйозно, от я до таких заяв ставлюся іронічно. Я смію сподіватися, що автори, які підписали цей лист, вони пожартували. Ну, будемо відвертими, жарти бувають інколи невдалими" , - запевнив Мединський у програмі "Вести в субботу", передає РІА Новости.

У той же час, петербурзькі "Мітьки" поставилися до заяви серйозно і розпочали роботу над полотном під назвою "Мітьки дарують Івану Грозному нового сина", яке, на їхню думку, має відновити історичну справедливість, повідомляє Российская газета.

На картині будуть зображені впізнавані "смугасті" учасники творчого угруповання, які підносять цареві немовля. За словами одного з організаторів "Мітьків" Дмитра Шагіна, це буде "сповитий рум'яний карапуз, щоб він міг втішити бідного Івана Васильовича". До того ж, картина відомого творчого об'єднання буде точно повторювати розміри картини, розміщеної в Третьяковській галереї, аби замінити полотно, якщо його таки вирішать прибрати в запасники.