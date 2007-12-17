Знайдено адресоване римському імператору прокляття (фото)
Нічого подібного вчені ще не знаходили
|Свинцева пластинка з відбитком монети
Згорнуті або складені пластинки зі свинцю, на яких стародавні жителі імперії видряпували імена ворогів, що проклиналися, відомі археологам та історикам добре. На території Великобританії таких знахідок зроблено декілька десятків. Але використання монети із зовнішністю імператора і сам факт проклять на адресу імператора – це повна несподіванка. Примітно, що пластина пробита в одному місці, щоб її можна було або підвішувати, або прибивати до стіни.
Експерти з Британського музею допускають, що знахідка, зроблена на території сучасного графства Лінкольншир, може бути пов`язана з повстанням, піднятим якимсь Валентином, уродженцем Паннонії, засланцем на Британські острови під час правління Валента (364-378). Цей Валентин, судячи з повідомлення римського історика Амміана Марцелліна, "почав агітувати серед засланців і солдатів, спонукаючи їх до бунту обіцянкою нагород у розмірах, які йому дозволяли обставини".