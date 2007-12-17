Знайдено адресоване римському імператору прокляття (фото)

Британський археолог-любитель виявив за допомогою металошукача єдине відоме прокляття, адресоване римському імператорові: складену навпіл свинцеву пластину, усередині якої лежала вкладена монета з профілем Валента, правителя східної частини Римської імперії. Як пише газета The Guardian, нічого подібного до цих пір учені не знаходили.

Згорнуті або складені пластинки зі свинцю, на яких стародавні жителі імперії видряпували імена ворогів, що проклиналися, відомі археологам та історикам добре. На території Великобританії таких знахідок зроблено декілька десятків. Але використання монети із зовнішністю імператора і сам факт проклять на адресу імператора – це повна несподіванка. Примітно, що пластина пробита в одному місці, щоб її можна було або підвішувати, або прибивати до стіни.

Експерти з Британського музею допускають, що знахідка, зроблена на території сучасного графства Лінкольншир, може бути пов`язана з повстанням, піднятим якимсь Валентином, уродженцем Паннонії, засланцем на Британські острови під час правління Валента (364-378). Цей Валентин, судячи з повідомлення римського історика Амміана Марцелліна, "почав агітувати серед засланців і солдатів, спонукаючи їх до бунту обіцянкою нагород у розмірах, які йому дозволяли обставини".

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