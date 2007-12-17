Фрески Бруно Шульца належать Україні

Директор Дрогобицького історико-краєзнавчого музею «Дрогобиччина» Зеновій Бервецький у складі української державної комісії, до якої входили голова державного комітету з переміщення культурних пам’яток при Кабінеті Міністрів України і представником Міністерства закордонних справ України брав участь у перемовинах у Єрусалимі щодо подальшої долі фресок Бруно Шульца.

За словами Зеновія Бервецького, комісія побувала в музеї «Яд Вашем», де їй показали фрески, які зберігаються у сховищі. «З Дрогобича було вивезено 5 фрагментів, тепер їх три, – каже Зеновій Бервецький. – Їх кількість зменшилася тому, що одну з картин при демонтажі було поділено на фрагменти. Реставратор ЮНЕСКО італієць на найвищому рівні провів їх об’єднання в одне ціле, а також відмінно здійснив їх консервацію».

Також відбулися переговори між українською і ізраїльською сторонами з питання подальшої долі фресок, які тривали дуже довго. Досягнуто домовленості, що фрески є власністю України, після їх інвентаризації історико-краєзнавчим музеєм «Дрогобиччина» Україна надасть їх Ізраїлю на 20 років для безоплатного експонування в музеї «Яд Вашем». Для цього там буде облаштована кімната Бруно Шульца.

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