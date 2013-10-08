Померла корифейка іронічного детективу

У Польщі пішла з життя знаменита польська письменниця Іоанна Хмелевська. Про це в понеділок повідомило агентство ИТАР-ТАСС з посиланням на її видавця.

Автор таких іронічних детективів, як "Лесь", "Усе червоне", "Скарби", "Клин клином", померла на 82-му році життя.

Справжнє ім'я Іоанни Хмелевської - Ірена Барбара Іоанна Беккер. Вона народилася 2 квітня 1932 року у Варшаві. Закінчила архітектурний факультет Політехнічного інституту і довго працювала за професією. Повністю присвятити себе літературі вона вирішила аж в 1970 році. Її творча спадщина - понад п'ятдесят романів, безліч гумористичних "посібників", фейлетонів і книг для дітей. Наклад опублікованих лише в Польщі творів Хмелевської перевищує 6 млн екземплярів.

Сама Хмелевська говорила в інтерв'ю, що головне в її роботах - це гумор. "Кумедність навколишнього світу проникає в мою прозу Це не сатира, а презентація навколищнього ідіотизму» , - казала вона.