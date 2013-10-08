ЗМІ: У Донецьку руйнуються унікальні мозаїки (фото)

Донецький міський голова Олександр Лукʼянченко заявляє, що у бюджеті міста поки що немає грошей на реконструкцію школи №5 та унікальних мозаїк на її стінах.

«Якщо все інше не зробити, то мозаїка зовсім не буде виглядати нормально. Тому потрібно комплексно. А на комплексну реконструкцію у нас поки грошей немає», – заявив Лукʼянченко у відповідь на запитання Радіо Свобода. Донецький міський голова пообіцяв перевірити, чи входить школа з мозаїками у вже створений перелік обʼєктів реконструкції.

Мозаїки, площа яких сягає 200 квадратних метрів, у 60-х роках минулого століття створили художники-монументалісти Алла Горська, Григорій Синиця та Галина Зубченко.

У 2012 році мозаїки внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, однак грошей на реставрацію ані місто, в комунальній власності якого є школа, ані держава так і не виділили, повідомляє видання.

Станом на 2008 рік, коли 35% площі мозаїки потребувала реставрації, вартість процесу оцінювали у 200 тисяч гривень.

Усі фото: Олексій Федько