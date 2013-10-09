10 жовтня - Виставка "Перед стратою" у Києві

10 жовтня о четвер о 19.00 у Києві в галереї Карась (Андріївський узвіз 22-а) відкриється виставка «Перед стратою», в якій беруть участь Нікіта Кадан, Микола Грох і Євгенія Бєлорусець. Основу експозиції складуть роботи Миколи Гроха та Нікіти Кадана, що є поглядом художника на крайні форми політичного насильства, усвідомленим свідком якого він стає.

Як повідомили УНІАН організатори виставки, у серії робіт «Організовані випадковості» Нікіти Кадана йдеться про захопливі видовища, якими щедра українська політична повсякденність обдаровує свою аудиторію. У роботах Миколи Гроха розповідається про дар настільки значний, що його вже не прийняти. Принаймні, він не підлягав обговоренню у момент вручення.

Йдеться про серії робіт, створених у 80-ті, під час відвідин художником у складі офіційної радянської делегації Камбоджі. На виставці будуть малюнки, фотографії та інші документи, пов'язані з цією поїздкою. Камбоджійська серія створена на основі фотографій з в'язниці Туол Сленг S-21, школи, яку переобладнала для своїх потреб Служба безпеки Червоних кхмерів. Ритуал кари в цій в'язниці передбачав скрупульозне фотографування кожного з ув'язнених перед розстрілом або відправкою на «поля смерті».