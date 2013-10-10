Роман Балаян пропонує створити "довженколенд"

Кінорежисер Роман Балаян пропонує на Національній кіностудії імені Довженка створити "довженколенд" - умови для розвитку українських режисерів та продюсерів.

"Є багато проблем і всередині, і навколо кіностудії. І в підходах до студії (її життєдіяльності) як з боку Держкіно, так і Союзу кінематографістів. Моє головне речення - в цілях оздоровлення ситуації - створити на студії такий собі "довженколенд". Тобто здати українським продюсерам студійні приміщення за мінімальними цінами. Нехай це будуть приватні продюсери, які завгодно. Але нехай вони сюди прийдуть, нехай сюди прийдуть режисери, і ми хоча б відновимо атмосферу творчого колегіального спілкування. І це спілкування раптом допоможе акумулювати якісь нові ідеї", - розповів кінорежисер, сценарист і продюсер Роман Балаян Дзеркалу тижня.

Балаян вважає, що одне з першочергових завдань щодо кіностудії - її оснащення. Її необхідно технічно переобладнати, щоб згодом вона могла адекватно співпрацювати з кіновиробником".

"На кіностудії мають бути запуски молодих, мають бути дебюти. І другий крок - технічне переоснащення студії. Ці два першочергових кроки - дебюти і переоснащення ... Інакше - поки будемо сидіти склавши руки, вирубають сад і продадуть землю. А на цьому місці буде не "довженколенд", а що-небудь інше...", - зазначив він.