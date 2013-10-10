Борис Гройс анулював договір з Мистецьким Арсеналом

Борис Гройс / Фото: Openspace.ru

Мистецтвознавець і куратор Борис Гройс відмовився від курування Дискусійної платформи Другої Київської бієнале "Арсеналє-2014", пояснивши це рішення сконцентрованістю вітчизняної арт-спільноти виключно на внутрішньоукраїнських реаліях. Свою позицію куратор розкрив у відкритому листі на ім'я директора Мистецького Арсеналу Наталі Заболотної, повідомляє ART UKRAINE.

"На жаль, я почуваюся некомфортно в проекті Другої Київської Бієнале, оскільки у мене все більш складається враження, що українська художня сцена повністю сконцентрована на своїх внутрішніх проблемах, і тому я не бачу можливості організувати серйозну інтернаціональну дискусійну програму в таких умовах. Перш за все, це було б некоректно щодо запрошених учасників, оскільки у мене виникла впевненість, що їх не вислухають і не зрозуміють, від них чекатимуть тільки реакції на внутрішньоукраїнські дискусії", - заявив Гройс.

Одночасно він наголосив, що у жодному разі не приєднується до бойкоту бієнале.

"Я вважаю такий заклик (до бойкоту - УНІАН) неправильним і шкідливим для художньої системи", - написав мистецтвознавець