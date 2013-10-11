На Галичині відкрили музей нафтопромислів (фото)

Першим в Україні музеєм нафти під відкритим небом став музей нафтопромислів Галичини, який відкрили сьогодні в Надвірнянському районі. Знаходиться він у селі Пнів на території навчально-курсового комбінату нафтогазовидобувного управління «Надвірнанафтогаз».

За словами начальника НГВУ Володимира Чуприни, саме з Надвірнянщини понад 240 років тому розпочинався видобуток нафти на Прикарпатті. І задля збереження історії та пошанування праці нафтовиків створили цей музей.

Збір матеріалів, пошук спонсорів, оформлення експозиції взяла на себе громадська організації «Інститут історії Надвірнянського нафтопромислового району». Як сказав її керівник Ігор Гузійчук, працювали в архівах і бібліотеках, зустрічалися з старожилами, деякі експонати знайшли, а деякі, втрачені з плином часу, виготовляли з нуля.

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Експозиція музею нафти складається з двох частин – внутрішньої, в приміщенні, де зібрані архівні матеріали, світлини, макети нафтопромислових об’єктів, і зовнішньої (скансену). На території наразі знаходиться вісім нафтових об’єктів та обладнання в натуральну величину – від перших установок для буріння та видобутку нафти XVII століття до сучасного обладнання.

Все це можна було не лише оглянути, а й побачити в дії, також працівники музею підготували театралізовані дійства, які нагадують повість Івана Франка «Борислав сміється». Володимир Молдавчук, який виконував роль «надзорця», зазначив, що відтворили імпровізовану першу копанку, з якої кінськими хвостами добували нафту. За його словами, «це була надзвичайно важка і дуже небезпечна праця, пов’язана з високим травматизмом і отруєннями». І важливо цю історію знати та пам’ятати.

Директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Володимир Великочий каже, що в країнах Європи та Америки такі музеї під відкритим небом дуже популярні, бо «дають можливість не лише щось побачити, а й потрапити в середовище, пережити, стати частинкою історії».

Поповнення музею нафтопромислів Галичини новими експонатами триватиме і надалі, повідомляє Радіо Свобода.

Фото: Фа-буш, i.ua