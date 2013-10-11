12 жовтня, вже другий рік поспіль на Андріївському узвозі відбудеться свято грузинської культури «Тбілісоба».

«Тбілісоба» - це день міста Тбілісі. На батьківщині його відзначають із великим розмахом. Основні заходи відбуваються на площі Ріке. Цього дня протягом багатьох років тут проводять ярмарки, концерти, городяни влаштовують танці та народні гуляння.

Тбілісоба на Андріївському займє нижній квартал узвозу - від Контрактової площі до театру Колесо. У програмі свята: грузинські танці та музика у виконанні ансамблю Іберіелі, майстер-класи, конкурси, виставка київської художниці Майї Двалішвілі та грузинська поезія від Літературного порталу «LITFEST». Спеціально з Тбілісі на свято їде унікальний вокальний ансамбль Gordela.

Літературна програма свята грузинської культури «Тбілісоба»

12 жовтня, початок о 13:00

Андріївський узвіз, сцена «Юність»

1. Сучасна грузинська поезія у перекладах Анни Гріг (Грузія)

Поезія Паата Шамугія, Шота Іаташвілі, Темо Джавахішвілі,

Ніка Джорджанелі, Като Джавахішвілі, Олександр Лорткіфанідзе.

Анна Гріг - грузинська поетеса, перекладачка. Народилася в 1977 році в Тбілісі. Автор поетичних збірок «Видих», «SOLO», «Восьминіг», «Дробом». Публікувалася в літературних виданнях Грузії (газети - "Вільна Грузія", "Парнас", журнали - "Літературна Грузія", "Альтернатива", "Багатолика країна", літературний альманах "На пагорбах Грузії"), а також у журналі "Октябрь" (Росія).

2. Творчість Шота Іаташвілі у перекладах Маріанни Кіяновської (Україна).

Шота Іаташвілі — грузинський поет, прозаїк, перекладач, мистецтвознавець. Нар. у м. Баку 1966 р. Автор збірок поезії, оповідань, роману, перекладів російських та американських поетів, есеїстики. Учасник багатьох міжнародних фестивалів у Грузії, Росії, Україні, Азербайджані, Румунії, Франції, Голландії. Лауреат премій «Саба» (2007) та «Київські Лаври» (2009). Очолює видавництво та літературний журнал «Альтернатива» в Центрі культурних взаємозв’язків Грузії «Кавказький дім» (Тбілісі).

Маріанна Кіяновська — українська поетеса, прозаїк, есеїст, перекладач, літературний критик та літературознавець. Член Національної спілки письменників України. Координатор Львівського осередку Асоціації українських письменників. З 2011 року є засновницею та директором незалежної літературної премії «Великий Їжак». Лауреат премій імені Богдана-Ігоря Антонича, видавництва «Смолоскип», премії імені Нестора Літописця за найкращу літературну публікацію у журналі «Київська Русь» (2006), премії фестиваля "Киевские лавры" (2012).

3. Переклади Гіо Арабулі (Україна)

Поети: Георгій Арабулі, Іраклій Чарквіані, Георгій Лобжанідзе.

Іраклій Чарквіані - грузинський поет, письменник і музикант, відомий також під псевдонімом Mefe ( მეფე - Король). Поезія його була ексцентрична, музика - еклектична. Він уміло поєднував такі стилі як альтернатива, інді- рок з електронікою і навіть хіп - хопом. У 80-ті роки деякі вірші й оповідання Чарквиани, що мають явний бунтівний характер, публікуються в деяких грузинських літературних журналах. Дебютний соло-альбом «Svan Song», записаний у 93 році в Німеччині, згодом справив великий вплив на формування грузинської альт-музики 90-х років.

Георгій Лобжанідзе - грузинський поет, перекладач. Народився в Хашурі. Закінчив факультет сходознавства Тбіліського університету та аспірантуру з історії релігії і містики на факультеті теології Тегеранського університету (Іран). Захистив дисертацію за темою "Ісус і Марія в Корані". Автор трьох книжок віршів. Переклав на грузинську мову Коран і вірші багатьох арабських і перських класичних і сучасних поетів. Працює викладачем арабської мови і літератури в Тбіліському університеті, керує центром вивчення ісламської культури при "Кавказькому домі". Лауреат іранської премії "Книга року" за кращий переклад Корану на іноземну мову (2007) та щорічної премії "Саба" за кращу перекладну книгу (2008).

Гіо Арабулі - журналіст, перекладач. Закінчив Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова. Працював прес-секретарем Національної спілки письменників України.

4. Творчість Звіада Ратіані у перекладі Олексія Цвєткова, Бахита Кєнжеєва та Бориса Херсонського.

Звіад Ратіані - поет і перекладач. Народився в 1971 р. в Тбілісі. Закінчив 1992 факультет зв'язку Тбіліського технічного університету. Працює інженером. Автор чотирьох книг віршів. Перекладав грузинською вірші Р.М. Рільке, Т. Еліота, Е. Паунда, Р. Фроста, У. Х. Одена, Р. Лоуелла, Д. Уолкотта та ін. Лауреат кількох літературних премій, у т. ч. премії Інституту Гете (1999) за переклади віршів П. Целана та премії імені Важі Пшавели за поетичну збірку "Дороги та дні” (2005). Вірші З. Ратіані переведені багатьма європейськими мовами. Живе в Тбілісі.

Борис Херсонський - поет, перекладач, есеїст. Автор п'ятнадцяти книг віршів і перекладів. Лауреат низки премій, зокрема премії ім. Йосипа Бродського (2008), спеціальної премії "Московский счет" (2007), премії Antologia (2008), Російської премії (2010). Спеціальна премія Literaris (Австрія) за книгу Сімейний Архів у перекладі німецькою (Wieser Verlag, 2011) Вірші перекладені англійською, німецькою, французькою, нідерландською, болгарською та італійською мовами. Перекладає з української, англійської, білоруської та грузинської мов.

Олексій Цвєтков - російський поет, прозаїк, есеїст, критик і перекладач. Народився в 1947 р. у Станіславі (нині Івано-Франківськ), виріс у Запоріжжі. Був учасником поетичної групи "Московское время". Заарештований та депортований з Москви (1975). Закінчив Мічиганський університет, доктор філософії. З 1989 р. працював на радіо "Свобода". Крім віршів публікував також прозу, есе, переклади. Лауреат премії Андрія Білого (2007) та Російської премії (2011). Живе у США.

Бахит Кенжеєв - поет, прозаїк, есеїст. Народився в 1950 р. в Казахстані, у м. Чимкенті. У 1973-му закінчив хімфак МГУ. Дебютував в 1977-му. Автор понад десяти книг віршів і прози. Лауреат кількох літературних премій, в т.ч. Антибукер (2004), Anthologia (2005) і Руська премія (2009). Стипендіат Канадської ради у справах мистецтв (2009). Живе в США та Москві.

5. Грузія та Тбілісі у класичній та сучасній поезії.

Арсеній Тарковський, Белла Ахмадуліна, Булат Окуджава, Осип Мандельштам, Грігол Абашідзе, Йосип Нонешвілі, інші.

За матеріалами: Літфест