На цьогорічній Молодості покажуть десять номінантів на Оскар

У рамках міжнародного кінофестивалю «Молодість» глядачам покажуть 10 фільмів-номінантів на цьогорічну премію Американської кіноакадемії «Оскар».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 19 жовтня у столиці стартує кінофестиваль «Молодість». На нього з’їдуться кінорежисери, актори та продюсери з усього світу. Цього року на фестивалі представлять 300 фільмів.

Урочисте відкриття розпочнеться показом фільму польського режисера Анджея Вайди «Валенса. Людина надії» у палаці «Україна». Сюжет фільму розповідає про екс-президента Польщі, володаря Нобелівської премії миру Лєха Валенсу.

Фестивальні кінопокази відбуватимуться у 4-х столичних кінотеатрах: «Київ», «Кінопанорама», «Жовтень» та «Київська Русь». Окрім традиційних української, німецької та російської програми глядачам буде представлена спеціальна дитяча.

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Також у рамках фестивалю глядачам покажуть 10 фільмів-номінантів на цьогорічну премію «Оскар». Спеціальною подією фестивалю стане новий фільм Алекса ван Вармердама «Борґман». Цьогоріч фільм змагався за «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю. «Борґмана» висунули на «Оскар» від Нідерландів. Виконавець головної ролі Ян Бейвут приїде на «Молодість», щоб особисто представити фільм.

Крім того, у програмі «Фестиваль фестивалів» покажуть стрічку «По розірваному колу» Фелікса Ван Ґрьонінґена. Фільм здобув приз на МКФ у Трайбеці за найкращий сценарій і дві нагороди на Берлінале. «По розірваному колу» – номіновано й на «Оскар» від Бельгії.

«Ґріґрі» Магамата-Сале Гаруна у French connection висунули на «Оскар» від республіки Чад. В основі історії реальні події – хлопець з паралізованою ногою, мріє стати танцівником. Головну роль виконав непрофесійний актор Сулейман Деме, який після прем’єри у Каннах став улюбленцем кінокритиків.

Від Ірану на «Оскар» висунули ще одну стрічку з програми нового франкомовного кіно «Минуле» Асґара Фаргаді. Фільм із зіркою «Артиста» Береніс Бежо у головній ролі змагався за «Золоту пальмову гілку» цьогорічного Каннського фестивалю й отримав дві нагороди: приз екуменічного журі та приз за найкращу жіночу роль (Бежо). Стрічку також показали на МКФ у Торонто.

Програма нового німецького кіно German Weve також має претендента на премію Американської кіно академії - фільм Ґеорґа Мааса «Два життя».

Переможець Берлінале й володар «Золотого ведмедя», фільм «Поза дитини» Каліна Петера Нетцера – номінант на «Оскар» від Румунії. Це фільм про заможну пані з Бухареста зі зв‘язками у впливових колах, чий 34-річний син стає учасником смертельної аварії.

Стрічку «Мій пес Кіллер» Міри Форнай номінували на найпрестижнішу кінопремію від Словаччини. Фільм Форнай цього року отримав тигра Роттердамського МКФ.

«Іло Іло» Ентоні Чена, учасник повнометражного конкурсу «Молодості», – висуванець на премію Американської кіноакадемії від Сінґапуру. Режисер приїде до Києва, щоб представити свій фільм особисто.

У «Скандинавській програмі» - висуванець на «Оскар» – стрічка «Поїсти, поспати, померти» Ґабріели Піхлер. Фільм здобув приз глядацьких симпатій на тижні критики у Венеції.

МКФ «Молодість» триватиме до 27 жовтня.