Сьогодні День художника

Сьогодні, 13 жовтня, в Україні художники відзначають професійне свято.

Вперше його було започатковано указом президента країни від 9 жовтня 1998 року на підтримку ініціативи Спілки художників України.

Відповідно до указу, свято відзначається щорічно у другу неділю жовтня.

Сьогодні президент України Віктор Янукович привітав художників з професійним святом.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Ціную вашу натхненну працю, спрямовану на духовне збагачення суспільства, здобуття гідного місця нашої держави на міжнародній культурній арені, де ви успішно демонструєте свою бездоганну майстерність та яскраву самобутність», - зауважив Президент.

За його словами, звершення багатьох вітчизняних митців нерозривно пов’язані з Національною спілкою художників України, яка нині відзначає свій 75-річний ювілей. Як одна із найавторитетніших організацій в країні Спілка об’єднує тисячі діячів у різних видах образотворчого мистецтва, сприяє їхньому творчому зростанню та захищає право на належні умови для плідної роботи.