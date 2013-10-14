Вуличний художник Бенксі влаштував у Центральному парку Нью-Йорка продаж своїх малюнків, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Daily Mail.

Продає роботи художника, який залишається анонімним, невідомий чоловік з тимчасового торгового лотка.

Британський вуличний художник оголосив, що місяць житиме в Нью-Йорку, щодня виконуючи одну роботу на стінах міста. Розпродаж було влаштовано на 13-й день. На сайті Бенксі повідомляється, що стенд розташовано на цьому місці тільки один день і завтра його там вже не буде.

Як зазначає газета, вартість робіт, виставлених на продаж, оцінюється в сотні тисяч доларів.