У Москві в неділю, 13 жовтня, на 88-му році життя померла актриса Ольга Аросєва.

Як передає Лента.ру з посиланням на сайт Московського академічного театру сатири, про дату і місце похорону Аросєвої буде повідомлено пізніше.

Раніше повідомлялося, що Аросєва з початку вересня не брала участі в постановках Театру сатири, в якому вона працювала, через погане самопочуття. В кінці вересня вона потрапила до лікарні.

Аросєва закінчила Московське міське театральне училище в 1948 році. З 1950 року вона працювала в трупі Театру сатири, а також багато знімалася в кіно і на телебаченні. Однією з найбільш відомих ролей Аросєвої була пані Моніка в телепередачі «Кабачок «13 стільців», що виходила з 1966 по 1980 роки. Також вона знімалася у фільмах «Старі-розбійники», «Неймовірні пригоди італійців у Росії», «Бережися автомобіля!», «Трембіта» і багатьох інших.