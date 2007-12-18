Святослав Вакарчук зробить дітям подарунок на Святого Миколая

Сьогодні, 18 січня, у Харкові до дня Святого Миколая відбудеться благодійний концерт гурту «Океан Ельзи» за ініціативи Святослава Вакарчука.

Як повідомляє прес-служба О.Е., усі зібрані кошти будуть направлені на закупівлю медичного обладнання дитячим лікарням й дитячим будинкам Харківщини.

Особливої уваги в наш час потребують діти, позбавлені батьківської опіки та затишку оселі. Через свято Святого Миколая, образ якого уособлює доброчинність і турботу дорослих до дітей, ми маємо на меті донести до розуміння кожного необхідність безкорисного милосердя й щирого піклування про ближнього. Свято Святого Миколая це ще одна нагода стати добрішим та уважнішим одне до одного.

Ми всі маємо пам’ятати, що чужих дітей немає.

Кожна дитина вірить у казку, подарувати яку, у наших з вами силах!

Святослав Вакарчук каже, що дуже символічно, що одна з перших наших ініціатив такого плану стосується саме Харківщини, яка традиційно представлена великою кількістю молоді та студентства.

- На мою думку саме молоді люди мають подати приклад співчуття та взаємопідтримки. Саме ці риси допоможуть нам збудувати сильне повноцінне суспільство в майбутньому, - вважає лідер гурту.

О.Е. закликає кожного проявити турботу та милосердя й тим самим долучитися до цього свята!