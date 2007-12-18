Тарас Прохасько отримав літературну премію Джозефа Конрада

Письменник з Івано-Франківська Тарас Прохасько отримав літературну премію імені Джозефа Конрада та 20 тисяч гривень.

У 2007 році премію, засновану польським інститутом у Києві, вручали вперше. З 22 письменників визначили трійку фіналістів, до яких увійшли Наталка Сняданко, Сергій Жадан і Тарас Прохасько. За словами Наталки Сняданко, Прохасько "значно довше в літературі, тому для нього такі почесті заслужені".

Премію Конрада українським письменникам вручатимуть кожні два роки. Однак це не єдина ініціатива польського інституту в Києві. Уже з наступного року найкращий український художник отримає премію імені Казимира Малевича.

***Джозеф Конрад – польський письменник, який народився в Україні, а писав англійською мовою.

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