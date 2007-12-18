Американські сценаристи вирішили бойкотувати ”Оскар” і ”Золотий глобус”

Гільдія сценаристів США (WGA), що представляє інтереси 12 тисяч письменників, заборонила своїм членам брати участь у підготовці церемоній вручення премій "Оскар" Американській академії кіномистецтв і "Золотий глобус", яку проводить Голлівудська федерація іноземної преси. Про це повідомляє AP з посиланням на анонімне джерело в раді директорів WGA.

Раніше декілька сценаристів, номінованих на "Золотий глобус", заявили, що можуть пропустити церемонію, якщо цього від них зажадає профспілка. При цьому на роль ведучого 80-ої церемонії вручення "Оскару" в 2008 році був запрошений політичний сатирик Джон Стюарт (Jon Stewart), який також є членом Гільдії сценаристів США.

Нагадаємо, що Гільдія сценаристів США оголосила 5 листопада 2007 року страйк. Гільдія вимагає від Альянсу продюсерів кіно- і телефільмів збільшення відрахувань авторам сценаріїв, що повинне бути прописане в новому трирічному контракті сценаристів і кіностудій.

Як пише AP, Гільдія акторів (Screen Actors Guild), якій у 2008 році також належить провести переговори з кіностудіями, може також підтримати бойкот головних премій Голлівуду.

Церемонія вручення премій "Золотого глобусу" запланована на 13 січня 2007 року. Американська академія кіномистецтв вручатиме "Оскара" 24 лютого.

Lenta.ru