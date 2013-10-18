Сьогодні в Києві відбудеться перший сольний концерт Луї Франка

Сьогодні, 18 жовтня, в київській Малій Опері відбудеться перший сольний концерт бельгійського композитора і співака, екс-соліста групи Esthetic Education Луї Франка.

Концерт складатиметься з двох части: у першій музиканти виконають пісні з російськомовного альбому Atlantida, у другому Луї Франк представить пісні зі своєї майбутньої англомовної платівки Twockers.

Проект Atlantida - перший пост-радянський альбом, записаний іноземним виконавцем російською мовою, повідомляє Корреспондент.

Альбом увібрав у себе і відображає різні музичні декади: від радянських музичних стилів (починаючи з 1940-х років) до надсучасної електроніки. Ідея альбому - знайти найкращий простір, відкрити новий світ всередині себе.

"Я з великою повагою ставлюся до російськомовної музики тих часів, я довгий час її вивчав, і вона дуже надихає. Мені хотілося б продовжити цей музичний діалог, але зробити це згідо із сьогоднішнім днем. Особисто для мене це такий науково-культурний експеримент, мій погляд зсередини", - розповів Луї Франк про проект.