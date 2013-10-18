Віктюк: Аросєва була невгамовною і некерованою великою дитиною

Ольга Аросєва / Фото: Вікіпедія

Ольга Аросєва була великою актрисою, невгамовною і некерованою "великою дитиною", сказав режисер Роман Віктюк , у виставі якого " ​Реквієм по Радамесу" грала артистка, на громадянській панахиді в столичному Театрі Сатири в п'ятницю, повідомляє РІА Новости.

Актриса померла 13 жовтня на 88-му році життя. Прощання почалося в Театрі Сатири опівдні. Після Аросєва буде похована на Головинском кладовищі.

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"Ці святі стіни, цей зал були свідками нашої любові. Вона була великою дитиною - невгамовною, незбагненною, некерованою. Якщо ми навіть і лаялися, а лаялися запекло, всіма можливими словами, вона ніколи не ображалася. Вона мені після кожної вистави казала: "Спасибі тобі, ти мені продовжив ще один день життя", - сказав Віктюк.

Режисер також зазначив, що Аросєва дзвонила йому за кілька днів до смерті і говорила, що неодмінно буде грати.

"Єдине, що може втішити - це те, що та велика актриса, та епоха, яка йде, їх енергія, ніжність, любов не зникають - вони оточують земну кулю якимось світінням небесним і не дають цій кульці полетіти в прірву" , - додав він.

Ольга Олександрівна Аросєва народилася в 1925 році. Народна артистка РРФСР. Навчалася в цирковому училищі, потім у Московському міському театральному училищі , в 1946 році була прийнята в трупу Ленінградського театру комедії. Потім перейшла в Театр Сатири, де працювала понад півстоліття. Також була актрисою Театру на Малій Бронній. Радянському глядачеві Аросєва запам'яталася з ролі пані Моніки у передачі "Кабачок "13 стільців".