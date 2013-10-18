В Україні засновано премію імені Шевельова

Нагорода буде присуджуватися раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року.

Премія має відзначити внесок Автора у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежності думки та витонченості стилю, повідомляється на сайті видавництва Дух і Літера.

Премія носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику.

На тему: Харківські "комунальники" розбили дошку Шевельова сокирою (фото)

Імена трьох номінантів будуть оприлюднені 10 грудня 2013 року. Лауреат буде оголошений під час церемонії, у вівторок, 17 грудня 2013 року, у день народження Юрія Шевельова. У наступні роки церемонія вручення нагороди також буде приурочуватися до цього дня.

Лауреат премії отримує: статуетку Бронзового Ангела – символ цієї нагороди, а також грошову премію та диплом лауреата.

Номінанти отримують: дипломи номінантів та колекцію десяти томів видавництва «Дух і Літера».

Премію заснували Український центр Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-Могилянська Бізнес Школа, видавництво «Дух і Літера» та Український науковий інститут Гарвардського університету.

Капітула премії:

Тамара Гундорова, літературознавець, член-кореспондент НАНУ (Інститут Літератури)

Оля Гнатюк, секретар Капітули, член Виконавчої ради Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

Сергій Плохій, директор Українського наукового інститут Гарвардського університету

Микола Рябчук, віце-президент Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

Олександр Саврук, директор Києво-Могилянської Бізнес Школи

Елеонора Соловей, член Виконавчої ради Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

Леонід Фінберґ, головний редактор видавництва «Дух і Літера»

Запропонувати кандидатів можуть українські та іноземні культурні інституції та наукові центри, творчі обʼєднання, приватні особи.