В Україні засновано премію імені Шевельова
За художню та наукову есеїстику
Нагорода буде присуджуватися раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року.
Премія має відзначити внесок Автора у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежності думки та витонченості стилю, повідомляється на сайті видавництва Дух і Літера.
Премія носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику.
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Імена трьох номінантів будуть оприлюднені 10 грудня 2013 року. Лауреат буде оголошений під час церемонії, у вівторок, 17 грудня 2013 року, у день народження Юрія Шевельова. У наступні роки церемонія вручення нагороди також буде приурочуватися до цього дня.
Лауреат премії отримує: статуетку Бронзового Ангела – символ цієї нагороди, а також грошову премію та диплом лауреата.
Номінанти отримують: дипломи номінантів та колекцію десяти томів видавництва «Дух і Літера».
Премію заснували Український центр Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-Могилянська Бізнес Школа, видавництво «Дух і Літера» та Український науковий інститут Гарвардського університету.
Капітула премії:
Тамара Гундорова, літературознавець, член-кореспондент НАНУ (Інститут Літератури)
Оля Гнатюк, секретар Капітули, член Виконавчої ради Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу
Сергій Плохій, директор Українського наукового інститут Гарвардського університету
Микола Рябчук, віце-президент Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу
Олександр Саврук, директор Києво-Могилянської Бізнес Школи
Елеонора Соловей, член Виконавчої ради Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу
Леонід Фінберґ, головний редактор видавництва «Дух і Літера»
Запропонувати кандидатів можуть українські та іноземні культурні інституції та наукові центри, творчі обʼєднання, приватні особи.