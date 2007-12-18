Поїхав, але обіцяв повернутися

У суботній вечір підвальний зал київської «Хмільної бочки» за кількістю людей асоціювався з назвою закладу. Шанувальники групи «... і друг мій грузовик» прийшли послухати останній київський виступ дніпропетровського гурту.

Недавно «грузовики» втратили перше слово в своєму імені, кардинально поміняли музичне звучання в останньому альбомі «Шукаю друга» і, додатково, приголомшили своїх фанатів несподіваною звісткою про безстрокову творчу відпустку. Реакцію шанувальників вгадати нескладно. Зібравшись із засмученими почуттями, вони прийшли показати групі, що рішення музикантів їм не до вподоби. У ролі демонстративних засобів були вибрані транспаранти з акуратно виведеними назвами пісень і хорові підспівування у такт улюбленим трекам.

Самі «вантажівки» зайвих сентиментів розводити теж не збиралися. Фронтмен Антон Антонов, як завжди, баламутив, а задоволені слухачі вторили йому, немов слухняні діти. Дуріючи на сцені, музиканти скоріше втілювали бадьорість і завзятість, що потребує хіба що двотижневої відпустки в Карпатах, а не в затяжній творчій перерві. «Схоже, земля не збирається відпускати нас з миром», – жартував фронтмен «грузовиків» Антон і, примруживши око, заводив нову пісню.

Другим шоуменом у гурті за правом вважається бас-гітарист Ростислав Чабан. Його гру на інструменті можна не тільки захоплено слухати, але і з розчуленням розглядати. Ростислав не завжди грає стоячи. Усаджуючись на стілець, він кладе інструмент, немов Садко гуслі, і здобуває з нього звуки, мало схожі на бас-гітарні. І зовсім як дитина раділа третій учасник команди – барабанщик Юрій Жігаєв. Ті, хто прорвалися до сцени, змогли оцінити його задоволену посмішку, що не сходила з вуст майже весь концерт.

Публіка не покинула залу, поки «грузовики» тричі не вийшли на сцену і не поставили важливу для всіх шанувальників трикрапку в своїй кар`єрі.

24.ua