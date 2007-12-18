”Золотий компас” зберігає лідируючі позиції у світовому прокаті

Незважаючи не те, що фільм "Золотой компас" скотився на третє місце в північноамериканському прокаті після хисткої першості минулого тижня, за кордоном він продовжує утримувати лідируючі позиції другий тиждень підряд. Утім, з прем`єрою картини "Я легенда" з Уіллом Смітом у головних ролях на потужних азіатських ринках відбулися серйозні зміни, передає Rueters.

У прокаті 44 країн "Компас" зібрав 29 млн. доларів. Усього ж за два тижні стрічці вдалося принести своїм творцям 90 млн. доларів. Картина продовжує лідирувати у Великобританії (6,3 млн. - за тиждень; 25,3 млн. - усього), у Німеччині (3,3 млн. і 9,2 млн.), а також в Іспанії (3 млн. і 11,5 млн.). У США сімейне фентезі заробило 41 млн. доларів, втративши за два тижні дві третіх своєї первинної аудиторії.

"Я легенда" і "Бі Муві: Медова змова" розділили друге місце, заробивши за вихідні по 20 млн. доларів. Утім, дохід останнього забезпечили прибутки, одержані після прем`єри в нових країнах. Серед найбільших - Великобританія (4,4 млн.), Франція (3 млн.). Усього ж мультфільм Джері Сейнфілда заробив 58 млн. доларів у світовому прокаті.

Тріллер Уілла Сміта "Я легенда", що поставив вна минулий уікенд рекорд касових зборів у північноамериканському прокаті, заробивши 76,5 млн. доларів, також стартував на першому місці у восьми азіатських країнах, серед яких Японія (6,4 млн. доларів), Північна Корея (6,3 млн.) і Тайвань (2,4 млн.).

"Зачарована" опинилася на четвертій позиції, заробивши 16 млн. доларів у 28 країнах. Усього ж стрічці компанії Disney вдалося зібрати в світовому прокаті 54,9 млн. доларів. У Великобританії мюзикл стартував на другому місці, принісши своїм творцям 5,2 млн. доларів за вихідні. "Хітмен" зайняв 5-те місце, зібравши в 51 країні 7,4 млн. доларів (35 млн. доларів в світовому прокаті за весь час).

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