У центрі Леся Курбаса покажуть українсько-голландську виставу

Як повідомили УНІАН організатори заходу, глядачі побачать іронічну, сміливу інтерпретацію теми українського весілля. У формальній послідовності певних дій, які механічно, підкреслено награно, виконують головні герої, прочитуються певні ритуали українського традиційного весілля. Ці ритуали уже втратили своє сакральне значення, але їх вперто продовжують виконувати, що надає виставі комічності та іронії.

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Вистава, яка триває одну годину, була створена в складі чотирьох українських та двох голандських акторів під час резиденції у театрі Theatre Young Ones (м. Зволле, Голандія) під керівництвом режисера Анастасії Любченко та коуча Іде ван Хейнінгена.

Українські випускники MAPA (Moving Academy for Performing Arts) та актори голандського театру Theatre Young Ones працювали над цією постановкою впродовж 3-х тижнів. Згодом вистава успішно пройшла у рамках фестивалю StadsFestival (м. Зволле, Голандія)

Показ вистави відбудеться у Центрі імені Леся Курбаса 23 жовтня о 19:00.

Учасники проекту Багряне весілля

Керівники:

Анастасія Любченко - автор проекту та режисер.

Іде ван Хейнінген - мім, коуч та тренер, засновник МАРА (Нідерланди)

Вірак Дезо - хореограф, художній керівник МАРА (Угорщина, Нідерланди)

Йорен Крік - засновник театру “Young Ones” в м. Зволле (Нідерланди)

Ліна Романуха, Оксана Казьміна – організатори проекту в Україні

Перформери:

Світлана Гриб - перформер (Україна, Київ)

Оксана Казьміна - перформер (Україна, Київ)

Том Стрік / Tom Strik - перформер театру “Young Ones” (Нідерланди, Зволле)

Вера Фогел / Vera Vogel - перформер театру “Young Ones” (Нідерланди, Амстердам)

Олег Новіков - актор (Україна, Харків)

Ірина Мішина - акторка (Україна, Харків)

Технічне забезпечення:

Музика: Тайс Фелперлан, Маріо ван дер Фелден (Нідерланди)

Шьюрд ван Хейнінген - дизайнер світла, менеджмент сцени (Нідерланди)

Іван Колк - технік (Нідерланди)