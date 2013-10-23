ЗМІ: У Відні хочуть знести пам’ятник Франку

Погруддя Франка у Відні / Фото: wikipedia

В останньому номері від 21 жовтня авторитетний австрійський тижневик Profil надрукував статтю під назвою «Жиди, кровопивці», у якій Івана Франка названо антисемітом. У публікації також ставиться під сумнів доцільність подальшого збереження пам`ятника «антисеміту» Франку, який встановлено у центрі Відня, повідомляє Захід.нет

Слова, винесені в заголовок статті, «Жиди, кровопивці» («Juden, Blutsauger») автор приписує Іванові Франку. Як повідомляє видання, у тексті журналу подано кілька безсистемно вирваних з контексту цитат з творів письменника, де міститься характеристика галицьких євреїв. Сам письменник названий у статті «радикальним націоналістом і палким антисемітом».

Публікація цієї статті збіглася з науковою конференцію у Віденському університеті, яка має відбутися 24-25 жовтня. Ця конференція присвячена з`ясуванню того, наскільки Івана Франка можна вважати антисемітом і чи заслуговує він на вшанування в Австрії. На ній навіть підніматиметься питання доцільності існування на фасаді Університету пам’ятної таблиці І.Франкові і погруддя українського письменника у центрі міста. Спровокував дискусію виходець з Одеси Еміль Лянґерманн, котрий у 1970 році з родиною перебрався до Австрії. Саме він переклав німецькою і подав до магістрату Відня «антисемітські» цитати з Франкових творів.

Погруддя Івана Франка роботи львівського скульптора Любомира Яремчука, встановлене у центрі Відня поблизу церкви Святої Великомучениці Варвари. Відкриття пам'ятника відбулося 28 травня 1999 року. Проект цього пам'ятника створили львівські архітектори Василь Каменщик та Володимир Турецький.

Пам`ятну дошку Іванові Франку на фасаді Віденського університету встановлено у 1993 році.