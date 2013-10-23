МКФ Молодість. Програма на 24 жовтня
Кадр з фільму Хлопці, Ґійоме, до столу! / Les Garçons et Guillaume, à table!
10:00 Хлопці, Ґійоме, до столу! / Les Garçons et Guillaume, à table!
[Повнометражні фільми]
Ґійом Ґальєн
Франція, Бельгія , 2013, 85’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
12:00 Такі красиві люди / Taki krasyvi liudy
[Повнометражні фільми]
Дмитро Мойсеєв
Україна, 2013, 94’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
12:00 Прес-конференція проекту Кіно поза кордонами
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
13:00 Майстерня Талантів
Дискусійна панель: критичний погляд на українську критику. Учасники: Станіслав Бітюцький, Володимир Войтенко, Ігор Ґрабович, Сергій Васильєв, Олександр Гусєв, Дмитро Десятерик, Наталя Лігачова, Ірина Гордійчук. Модератор – Юрій Володарський. Мова майстер-класу: українська.
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
13:45 Папуша / Papusza
[Спеціальна подія: "Папуша". Кшиштоф Краузе]
Йоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе
Польща , 2013, 131’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
14:30 Національний конкурс (UA3)
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
Спадок / Spadok
Михайло Маслобойщиков
Україна, 2013, 19'40'’
Повернення / Vozvrashcheniya
Олександр Ратій
Україна, 2012, 10'30''
Сакура / Sakura
Новруз Хікмет
Україна, Азербайджан , 2013, 29'57''
З людського життя. Богема / Z liudskoho zhyttia. Bohema
Ганна Федоряченко
Україна, 2013, 17'14''
Відкритий урок / Vidkrytyi urok (rezhyserska versiya)
Наталія Машталер
Україна, 2012, 18'11''
Янголи помирають на світанку / Yanholy pomyrayut na svitanku
Ярослав Турківський
Україна, 2013, 12'30''
15:00 Подорож до Різдвяної зірки / Reisen til julestjernen
[Молодість - дітям]
Нільс Ґауп
Норвегія, 2012, 80’
вхід вільний
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
16:00 Майстерня Талантів
В рамках програми Molodist Cinergy: практичний воркшоп зі створення анімаційного фільму без камери. Ґерб Шеленбергер, США. Мова майстер-класу: англійська.
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
16:30 Дякую, нормально / Ďakujem, dobre
[Повнометражні фільми]
Матяш Пріклер
Словаччина, 2013, 134’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
16:30 Сара воліє бігти / Sarah préfère la course
[Повнометражні фільми]
Хлоя Робішо
Канада, 2013, 97’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
17:15 Літо з Антоном / Un été avec Anton
[Молодість - дітям]
Ясна Країновіч
Бельгія, 2013, 61’
вхід вільний
Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала
17:15 F 63.9 Хвороба кохання / F 63.9 Khvoroba kokhannia
[Українські прем’єри ]
Дмитро Томашпольський, Олена Дем’яненко
Україна, Франція, Росія , 2013, 82'
презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
17:20 Красуня та чудовисько / La Belle et la Bête
[Століття]
Жан Кокто
Франція, 1946, 90’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман
17:30 Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива (SDL2)
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
Картини з виставки / Bilder einer Ausstellung
Ульріх Зайдль
Австрія, 1996, 45'
Останні чоловіки / Die letzten Männer
Ульріх Зайдль
Австрія, 1994, 60'
17:50 Товстий зошит / Le Grand Cahier
[Фестиваль фестивалів]
Янош Сас
Угорщина, Німеччина, Австрія, Франція, 2013, 109’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
18:20 Блакитна пташка / Bluebird
[Повнометражні фільми]
Ленс Едмандс
США, Швеція , 2012, 90’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
19:00 Собача спека / Hundstage
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, 2001, 121'
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
19:00 Короткометражний конкурс (SH3)
Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала
Американський мрійник / American Dreamer
Томас Гейлі
Франція, 2012, 32’10’’
Свисток / Gwizdek
Ґжеґож Зарічний
Польща, 2012, 16’
Ця квітка більше не розквітне / Nunca más esta flor
Уґо Обреґон, Мануель Альварес-Дьєстро
Іспанія, 2013, 14'30''
Олійна лампа / La lampe au beurre de yak
Гу Вей
Франція, 2013, 15’
19:05 Дотик гріха / Tian zhu ding
[Фестиваль фестивалів]
Цзя Чжанке
Китай, Японія, 2013, 133’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман
19:15 Принцеса Єгипту / Silmäterä
[Скандинавська панорама ]
Ян Форсстрьом
Фінляндія, 2013, 90’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
19:30 Сучасний німецький відеоарт і експериментальне кіно
презентація
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
19:30 Національний конкурс (UA2)
презентація
Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг
Порятунок / Poryatunok
Нікон Романченко
Україна, 2013, 16'
Красна Маланка (Malanka din crasna) / Krasna Malanka (Malanka din crasna)
Дмитро Сухолиткий-Собчук
Україна, 2013, 45'
Найбільший теніс / Samyi bolshoy tennis
Клим Козинський
Україна, 2013, 14'50''
18+
Роман Бровко
Україна, 2013, 33'50''
19:40 Розносник / Raznoschik
[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]
Андрєй Стємпковський
Росія, 2013, 90’
презентація
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
21:00 Короткометражний конкурс (SH4)
Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала
Так закінчилось літо / Tak zakinchylos lito
Марина Рощина
Україна, 2013, 24’
Зимова диня / Fuyu no makuwauri
Нігоко Морішіта
Японія, 2012, 24’46’’
Помин / Pomyn
Ірина Цілик
Україна, 2012, 23’49’’
Вибач за вчорашній вечір / Désolée pour hier soir
Ортенз Желіне
Франція, 2012, 19’30’’
21:15 Зимова подорож / Zimniy put'
[Спеціальна подія: "Зимова подорож". Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова]
Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова
Росія, 2013, 90’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
21:30 Анрі / Henri
[French connection/ франкомовне кіно]
Йоланда Моро
Франція, Бельгія , 2013, 107’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
21:30 Це не я / Aid es chem
[Кіно поза кордонами]
Марія Саакян
Вірменія, Росія, Данія, Німеччина , 2012, 104'
презентація
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
21:30 Хто боїться Вагіни Вулф? / Who’s Afraid of Vagina Wolf?
[Сонячний зайчик]
Анна-Марґаріта Альбело
США, 2013, 85’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
21:40 Хамелеон / Buqələmun
[Кіно поза кордонами]
Руфат Гасанов, Елвін Адиґозел
Азербайджан, Франція, Росія , 2013, 74'
Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг