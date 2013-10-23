МКФ Молодість. Програма на 24 жовтня

Кадр з фільму Хлопці, Ґійоме, до столу! / Les Garçons et Guillaume, à table!

10:00 Хлопці, Ґійоме, до столу! / Les Garçons et Guillaume, à table!

[Повнометражні фільми]

Ґійом Ґальєн

Франція, Бельгія , 2013, 85’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

12:00 Такі красиві люди / Taki krasyvi liudy

[Повнометражні фільми]

Дмитро Мойсеєв

Україна, 2013, 94’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

12:00 Прес-конференція проекту Кіно поза кордонами

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

13:00 Майстерня Талантів

Дискусійна панель: критичний погляд на українську критику. Учасники: Станіслав Бітюцький, Володимир Войтенко, Ігор Ґрабович, Сергій Васильєв, Олександр Гусєв, Дмитро Десятерик, Наталя Лігачова, Ірина Гордійчук. Модератор – Юрій Володарський. Мова майстер-класу: українська.

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

13:45 Папуша / Papusza

[Спеціальна подія: "Папуша". Кшиштоф Краузе]

Йоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе

Польща , 2013, 131’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

14:30 Національний конкурс (UA3)

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

Спадок / Spadok

Михайло Маслобойщиков

Україна, 2013, 19'40'’

Повернення / Vozvrashcheniya

Олександр Ратій

Україна, 2012, 10'30''

Сакура / Sakura

Новруз Хікмет

Україна, Азербайджан , 2013, 29'57''

З людського життя. Богема / Z liudskoho zhyttia. Bohema

Ганна Федоряченко

Україна, 2013, 17'14''

Відкритий урок / Vidkrytyi urok (rezhyserska versiya)

Наталія Машталер

Україна, 2012, 18'11''

Янголи помирають на світанку / Yanholy pomyrayut na svitanku

Ярослав Турківський

Україна, 2013, 12'30''

15:00 Подорож до Різдвяної зірки / Reisen til julestjernen

[Молодість - дітям]

Нільс Ґауп

Норвегія, 2012, 80’

вхід вільний

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

16:00 Майстерня Талантів

В рамках програми Molodist Cinergy: практичний воркшоп зі створення анімаційного фільму без камери. Ґерб Шеленбергер, США. Мова майстер-класу: англійська.

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

16:30 Дякую, нормально / Ďakujem, dobre

[Повнометражні фільми]

Матяш Пріклер

Словаччина, 2013, 134’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

16:30 Сара воліє бігти / Sarah préfère la course

[Повнометражні фільми]

Хлоя Робішо

Канада, 2013, 97’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

17:15 Літо з Антоном / Un été avec Anton

[Молодість - дітям]

Ясна Країновіч

Бельгія, 2013, 61’

вхід вільний

Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала

17:15 F 63.9 Хвороба кохання / F 63.9 Khvoroba kokhannia

[Українські прем’єри ]

Дмитро Томашпольський, Олена Дем’яненко

Україна, Франція, Росія , 2013, 82'

презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

17:20 Красуня та чудовисько / La Belle et la Bête

[Століття]

Жан Кокто

Франція, 1946, 90’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман

17:30 Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива (SDL2)

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

Картини з виставки / Bilder einer Ausstellung

Ульріх Зайдль

Австрія, 1996, 45'

Останні чоловіки / Die letzten Männer

Ульріх Зайдль

Австрія, 1994, 60'

17:50 Товстий зошит / Le Grand Cahier

[Фестиваль фестивалів]

Янош Сас

Угорщина, Німеччина, Австрія, Франція, 2013, 109’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

18:20 Блакитна пташка / Bluebird

[Повнометражні фільми]

Ленс Едмандс

США, Швеція , 2012, 90’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

19:00 Собача спека / Hundstage

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, 2001, 121'

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

19:00 Короткометражний конкурс (SH3)

Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала

Американський мрійник / American Dreamer

Томас Гейлі

Франція, 2012, 32’10’’

Свисток / Gwizdek

Ґжеґож Зарічний

Польща, 2012, 16’

Ця квітка більше не розквітне / Nunca más esta flor

Уґо Обреґон, Мануель Альварес-Дьєстро

Іспанія, 2013, 14'30''

Олійна лампа / La lampe au beurre de yak

Гу Вей

Франція, 2013, 15’

19:05 Дотик гріха / Tian zhu ding

[Фестиваль фестивалів]

Цзя Чжанке

Китай, Японія, 2013, 133’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман

19:15 Принцеса Єгипту / Silmäterä

[Скандинавська панорама ]

Ян Форсстрьом

Фінляндія, 2013, 90’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

19:30 Сучасний німецький відеоарт і експериментальне кіно

презентація

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

19:30 Національний конкурс (UA2)

презентація

Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг

Порятунок / Poryatunok

Нікон Романченко

Україна, 2013, 16'

Красна Маланка (Malanka din crasna) / Krasna Malanka (Malanka din crasna)

Дмитро Сухолиткий-Собчук

Україна, 2013, 45'

Найбільший теніс / Samyi bolshoy tennis

Клим Козинський

Україна, 2013, 14'50''

18+

Роман Бровко

Україна, 2013, 33'50''

19:40 Розносник / Raznoschik

[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]

Андрєй Стємпковський

Росія, 2013, 90’

презентація

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

21:00 Короткометражний конкурс (SH4)

Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала

Так закінчилось літо / Tak zakinchylos lito

Марина Рощина

Україна, 2013, 24’

Зимова диня / Fuyu no makuwauri

Нігоко Морішіта

Японія, 2012, 24’46’’

Помин / Pomyn

Ірина Цілик

Україна, 2012, 23’49’’

Вибач за вчорашній вечір / Désolée pour hier soir

Ортенз Желіне

Франція, 2012, 19’30’’

21:15 Зимова подорож / Zimniy put'

[Спеціальна подія: "Зимова подорож". Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова]

Сєрґєй Тарамаєв, Любовь Львова

Росія, 2013, 90’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

21:30 Анрі / Henri

[French connection/ франкомовне кіно]

Йоланда Моро

Франція, Бельгія , 2013, 107’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

21:30 Це не я / Aid es chem

[Кіно поза кордонами]

Марія Саакян

Вірменія, Росія, Данія, Німеччина , 2012, 104'

презентація

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

21:30 Хто боїться Вагіни Вулф? / Who’s Afraid of Vagina Wolf?

[Сонячний зайчик]

Анна-Марґаріта Альбело

США, 2013, 85’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

21:40 Хамелеон / Buqələmun

[Кіно поза кордонами]

Руфат Гасанов, Елвін Адиґозел

Азербайджан, Франція, Росія , 2013, 74'

Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг