Ярослав Грицак отримав премію імені Ґедройця

Ярослав Грицак (ліворуч)

Як каже секретар Капітули Премії імені Єжи Ґєджройця професор Івона Гофман, публікація Грицака присвячена ключовій для українського народу постаті – Іванові Франкові.

- Ця книжка присвячена постаті, маловідомій у Польщі. Це політик, історик, громадський діяч. Важливо, що автор зображує Франка на фоні великих політично-історичних подій, на фоні пограниччя культур. Це книжка про народження українського народу. Важливо – і це ми брали до уваги, коли приймали рішення про те, кому буде вручено нагороду – що ця книжка вийшла на польський ринок у 70-ту річницю трагічних подій на Волині. - наголошує професор Івона Гофман.

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Премія імені Єжи Ґєдройця вручається щороку за дослідження над спадщиною паризької «Культури» або за творче продовження ідеї Єжи Ґєдройця.

Єжи Ґєдройць – польський публіцист, громадський діяч, засновник і головний редактор часопису «Культура», що видавався у Парижі. Ґєдройць був активним прихильником польсько-української співпраці. З його ініціативи у Бібліотеці «Культури» з'явилася друком антологія української літератури 1917–1933 років «Розстріляне відродження».

За матеріалами: Польське радіо