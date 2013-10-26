В Італії знайшли фрагмент фрески да Вінчі

Фреска Леонардо да Вінчі / Кадр з програми телеканалу «Росія К»

У міланському замку Сфорца під час реставрації на стіні був виявлений фрагмент розпису, створеного Леонардо да Вінчі, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Corriere Della Sera. Фреска була в так званій дощаті залі (Sala della Asse), названій так через дерев'яні панелі, якими колись були вкриті її стіни. Зала розташовується на першому поверсі північно-східної частини замку.

Реставратори виявили частину великої монохромної фрески, написаної деревним вугіллям. На фрагменті натуралістично зображені гігантські коріння дерев, що пробиваються крізь стіну. За задумом художника, зала була розписана у вигляді альтанки з склепінчастим куполом, повитим гілками і прикрашеним золотими шнурами. Ймовірно, на стінах можуть бути зображені дерева, що оточують альтанку.

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Реставратори, які виявили розпис, заявили, що є шанс відновити її цілком, але на це потрібно багато часу. Зараз фреска прихована під кількома шарами побілки (в середньому їх сім, але в деяких місцях - до 13).

За перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі реального часу на спеціальному сайті Sala delle Asse. В даний час реставратори працюють за допомогою механічного устаткування, але скоро перейдуть до етапу роботи з ультразвуковими приладами і лазерами.

Леонардо да Вінчі працював над оформленням зали в 1498 році впродовж декількох місяців на замовлення герцога Лодовика Сфорца. У цьому місці власник замку брав важливих гостей. Можливо, художник розписував залу не один. Також невідомо, чи була його робота закінчена.