МКФ Молодість. Програма на 27 жовтня

Останній день

Кадр з фільму Іло Іло 11:00 Іло Іло / Ilo Ilo [Повнометражні фільми] Ентоні Чен Сінґапур, 2013, 99’ Кінотеатр "Київ" / Cиня зала 11:15 Лів та Інґмар / Liv & Ingmar [Скандинавська панорама ] Д’єрадж Аколкар Норвегія, Великобританія, Індія, 2012, 83’ Кінотеатр "Київ" / Червона зала 11:50 За двома зайцями / Za dvoma zaytsiamy [Спеціальна подія: Центр Довженка представляє: За двома зайцями] Віктор Іванов УРСР, 1961, 77’ Реставрована версія з віднайденою українською звуковою доріжкою. Вхід вільний. Кінотеатр "Київська Русь" / Велика Зала 12:30 Бездомні пси / Jiao you [Фестиваль фестивалів] Цай Мін Лян Тайвань, Франція, 2013, 138’ Кінотеатр "Київ" / Сінематека 13:00 Такі красиві люди / Taki krasyvi liudy [Повнометражні фільми] Дмитро Мойсеєв Україна, 2013, 94’ презентація Кінотеатр "Київ" / Cиня зала 13:00 Рай: Віра / Paradies: Glaube [Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива] Ульріх Зайдль Австрія, Франція, Німеччина , 2012, 113' Кінотеатр "Київ" / Червона зала 15:00 Перед снігопадом / Før snøen faller [Повнометражні фільми] Гішам Заман Норвегія, Німеччина, Курдистан , 2013, 105' Кінотеатр "Київ" / Cиня зала 15:00 Найкращі анімаційні фільми фестивалю Кінотеатр "Київ" / Сінематека 15:00 Спеціальний показ. Мантера / Mantera [Молодість - дітям] Альяр Алі Кутті, Міза Мохамед Малайзія, 2012, 84' Вхід вільний Кінотеатр "Кінопанорама" 15:10 Хлопці, Ґійоме, до столу! / Les Garçons et Guillaume, à table! [Повнометражні фільми] Ґійом Ґальєн Франція, Бельгія , 2013, 85’ Кінотеатр "Київ" / Червона зала 16:20 Торе танцює / Tore tanzt [Повнометражні фільми] Катрін Ґеббе Німеччина, 2013, 110’ Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала 16:45 Перетнути кордон / Grenzgänger [German Wave / німецькомовне кіно] Флоріан Флікер Австрія, 2012, 100’ Кінотеатр "Київ" / Червона зала 17:00 Дотик гріха / Tian zhu ding [Фестиваль фестивалів] Цзя Чжанке Китай, Японія, 2013, 133’ Кінотеатр "Київ" / Cиня зала 17:00 Переможці короткометражних конкурсів фестивалю Кінотеатр "Київ" / Сінематека 17:00 Троє малих / Twa Timoun [Молодість - дітям] Джонас д’Адескі Бельгія, 2012, 82’ вхід вільний Кінотеатр "Кінопанорама" 17:20 Поїсти, поспати, померти / Äta Sova Dö [Скандинавська панорама ] Ґабріела Піхлер Швеція , 2012, 104’ Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон 17:30 Неслухняне волосся / Pelo Malo [Фестиваль фестивалів] Маріана Рондон Венесуела, 2013, 93’ Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг 18:20 Золота клітка / La jaula de oro [Повнометражні фільми] Дієґо Кемада-Дієс Мексика, Іспанія , 2013, 102’ Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала 18:30 Країна чудес / Eventyrland [Скандинавська панорама ] Аріль Остін Оммундсен Норвегія, 2013, 91’ Кінотеатр "Київ" / Червона зала 19:00 Колір повітря - червоний / Le fond de l’air est rouge [Cinergy: Кріс Маркер. Think left! Вибраний документ ] Кріс Маркер Франція, 1977, 180’ Кінотеатр "Київ" / Сінематека 19:00 SHOOT'N'PLAY. Фільм-за-тиждень. Конкурсний показ Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала 19:00 Конгрес / The Congress [Фільм-закриття] Арі Фольман Ізраїль, Німеччина, Польща, Люксембурґ, Франція, Бельгія , 2013, 120’ Кінотеатр "Київська Русь" / Велика зала 19:20 Всі пішли / Vse ushli [Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість] Ґєорґій Параджанов Росія, Грузія, Чеська республіка, 2012, 102’ презентація Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон 19:30 Мьобіус / Moebius [Спеціальна подія: "Мьобіус". Кім Кі-Дук] Кім Кі-Дук Південна Корея , 2013, 89’ Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман 19:30 Рай: Любов / Paradies: Liebe [Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива] Ульріх Зайдль Австрія, Німеччина, Франція , 2012, 120' Кінотеатр "Київ" / Cиня зала 20:30 Джерела життя / Quellen des Lebens [German Wave / німецькомовне кіно] Оскар Рьолер Німеччина, 2013, 174’ Кінотеатр "Київ" / Червона зала 21:25 Армія порятунку / L'Armée du salut [Сонячний зайчик] Абделла Таія Франція, Марокко, 2013, 84' Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон 21:45 3x3D, реж. Пітер Ґріневей, Жан-Люк Ґодар, Едґар Пера [Cinergy: 3x3D] Пітер Ґріневей, Жан-Люк Ґодар, Едґар Пера Франція, Португалія, 2013, 70’ Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

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