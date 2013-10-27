МКФ Молодість. Програма на 27 жовтня

07:00, 27 жовтня 2013
Культура
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Останній день

Кадр з фільму Іло Іло

11:00 Іло Іло / Ilo Ilo

[Повнометражні фільми]

Ентоні Чен

Сінґапур, 2013, 99’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

11:15 Лів та Інґмар / Liv & Ingmar

[Скандинавська панорама ]

Д’єрадж Аколкар

Норвегія, Великобританія, Індія, 2012, 83’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

11:50 За двома зайцями / Za dvoma zaytsiamy

[Спеціальна подія: Центр Довженка представляє: За двома зайцями]

Віктор Іванов

УРСР, 1961, 77’

Реставрована версія з віднайденою українською звуковою доріжкою. Вхід вільний.

Кінотеатр "Київська Русь" / Велика Зала

12:30 Бездомні пси / Jiao you

[Фестиваль фестивалів]

Цай Мін Лян

Тайвань, Франція, 2013, 138’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

13:00 Такі красиві люди / Taki krasyvi liudy

[Повнометражні фільми]

Дмитро Мойсеєв

Україна, 2013, 94’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

13:00 Рай: Віра / Paradies: Glaube

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, Франція, Німеччина , 2012, 113'

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

15:00 Перед снігопадом / Før snøen faller

[Повнометражні фільми]

Гішам Заман

Норвегія, Німеччина, Курдистан , 2013, 105'

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

15:00 Найкращі анімаційні фільми фестивалю

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

15:00 Спеціальний показ. Мантера / Mantera

[Молодість - дітям]

Альяр Алі Кутті, Міза Мохамед

Малайзія, 2012, 84'

Вхід вільний

Кінотеатр "Кінопанорама"

15:10 Хлопці, Ґійоме, до столу! / Les Garçons et Guillaume, à table!

[Повнометражні фільми]

Ґійом Ґальєн

Франція, Бельгія , 2013, 85’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

16:20 Торе танцює / Tore tanzt

[Повнометражні фільми]

Катрін Ґеббе

Німеччина, 2013, 110’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

16:45 Перетнути кордон / Grenzgänger

[German Wave / німецькомовне кіно]

Флоріан Флікер

Австрія, 2012, 100’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

17:00 Дотик гріха / Tian zhu ding

[Фестиваль фестивалів]

Цзя Чжанке

Китай, Японія, 2013, 133’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

17:00 Переможці короткометражних конкурсів фестивалю

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

17:00 Троє малих / Twa Timoun

[Молодість - дітям]

Джонас д’Адескі

Бельгія, 2012, 82’

вхід вільний

Кінотеатр "Кінопанорама"

17:20 Поїсти, поспати, померти / Äta Sova Dö

[Скандинавська панорама ]

Ґабріела Піхлер

Швеція , 2012, 104’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

17:30 Неслухняне волосся / Pelo Malo

[Фестиваль фестивалів]

Маріана Рондон

Венесуела, 2013, 93’

Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг

18:20 Золота клітка / La jaula de oro

[Повнометражні фільми]

Дієґо Кемада-Дієс

Мексика, Іспанія , 2013, 102’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

18:30 Країна чудес / Eventyrland

[Скандинавська панорама ]

Аріль Остін Оммундсен

Норвегія, 2013, 91’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

19:00 Колір повітря - червоний / Le fond de l’air est rouge

[Cinergy: Кріс Маркер. Think left! Вибраний документ ]

Кріс Маркер

Франція, 1977, 180’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

19:00 SHOOT'N'PLAY. Фільм-за-тиждень. Конкурсний показ

Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала

19:00 Конгрес / The Congress

[Фільм-закриття]

Арі Фольман

Ізраїль, Німеччина, Польща, Люксембурґ, Франція, Бельгія , 2013, 120’

Кінотеатр "Київська Русь" / Велика зала

19:20 Всі пішли / Vse ushli

[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]

Ґєорґій Параджанов

Росія, Грузія, Чеська республіка, 2012, 102’

презентація

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

19:30 Мьобіус / Moebius

[Спеціальна подія: "Мьобіус". Кім Кі-Дук]

Кім Кі-Дук

Південна Корея , 2013, 89’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман

19:30 Рай: Любов / Paradies: Liebe

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, Німеччина, Франція , 2012, 120'

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

20:30 Джерела життя / Quellen des Lebens

[German Wave / німецькомовне кіно]

Оскар Рьолер

Німеччина, 2013, 174’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

21:25 Армія порятунку / L'Armée du salut

[Сонячний зайчик]

Абделла Таія

Франція, Марокко, 2013, 84'

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

21:45 3x3D, реж. Пітер Ґріневей, Жан-Люк Ґодар, Едґар Пера

[Cinergy: 3x3D]

Пітер Ґріневей, Жан-Люк Ґодар, Едґар Пера

Франція, Португалія, 2013, 70’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

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