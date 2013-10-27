МКФ Молодість. Програма на 27 жовтня
Останній день
Кадр з фільму Іло Іло
11:00 Іло Іло / Ilo Ilo
[Повнометражні фільми]
Ентоні Чен
Сінґапур, 2013, 99’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
11:15 Лів та Інґмар / Liv & Ingmar
[Скандинавська панорама ]
Д’єрадж Аколкар
Норвегія, Великобританія, Індія, 2012, 83’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
11:50 За двома зайцями / Za dvoma zaytsiamy
[Спеціальна подія: Центр Довженка представляє: За двома зайцями]
Віктор Іванов
УРСР, 1961, 77’
Реставрована версія з віднайденою українською звуковою доріжкою. Вхід вільний.
Кінотеатр "Київська Русь" / Велика Зала
12:30 Бездомні пси / Jiao you
[Фестиваль фестивалів]
Цай Мін Лян
Тайвань, Франція, 2013, 138’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
13:00 Такі красиві люди / Taki krasyvi liudy
[Повнометражні фільми]
Дмитро Мойсеєв
Україна, 2013, 94’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
13:00 Рай: Віра / Paradies: Glaube
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, Франція, Німеччина , 2012, 113'
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
15:00 Перед снігопадом / Før snøen faller
[Повнометражні фільми]
Гішам Заман
Норвегія, Німеччина, Курдистан , 2013, 105'
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
15:00 Найкращі анімаційні фільми фестивалю
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
15:00 Спеціальний показ. Мантера / Mantera
[Молодість - дітям]
Альяр Алі Кутті, Міза Мохамед
Малайзія, 2012, 84'
Вхід вільний
Кінотеатр "Кінопанорама"
15:10 Хлопці, Ґійоме, до столу! / Les Garçons et Guillaume, à table!
[Повнометражні фільми]
Ґійом Ґальєн
Франція, Бельгія , 2013, 85’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
16:20 Торе танцює / Tore tanzt
[Повнометражні фільми]
Катрін Ґеббе
Німеччина, 2013, 110’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
16:45 Перетнути кордон / Grenzgänger
[German Wave / німецькомовне кіно]
Флоріан Флікер
Австрія, 2012, 100’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
17:00 Дотик гріха / Tian zhu ding
[Фестиваль фестивалів]
Цзя Чжанке
Китай, Японія, 2013, 133’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
17:00 Переможці короткометражних конкурсів фестивалю
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
17:00 Троє малих / Twa Timoun
[Молодість - дітям]
Джонас д’Адескі
Бельгія, 2012, 82’
вхід вільний
Кінотеатр "Кінопанорама"
17:20 Поїсти, поспати, померти / Äta Sova Dö
[Скандинавська панорама ]
Ґабріела Піхлер
Швеція , 2012, 104’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
17:30 Неслухняне волосся / Pelo Malo
[Фестиваль фестивалів]
Маріана Рондон
Венесуела, 2013, 93’
Кінотеатр "Жовтень" / Аншлаг
18:20 Золота клітка / La jaula de oro
[Повнометражні фільми]
Дієґо Кемада-Дієс
Мексика, Іспанія , 2013, 102’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
18:30 Країна чудес / Eventyrland
[Скандинавська панорама ]
Аріль Остін Оммундсен
Норвегія, 2013, 91’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
19:00 Колір повітря - червоний / Le fond de l’air est rouge
[Cinergy: Кріс Маркер. Think left! Вибраний документ ]
Кріс Маркер
Франція, 1977, 180’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
19:00 SHOOT'N'PLAY. Фільм-за-тиждень. Конкурсний показ
Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала
19:00 Конгрес / The Congress
[Фільм-закриття]
Арі Фольман
Ізраїль, Німеччина, Польща, Люксембурґ, Франція, Бельгія , 2013, 120’
Кінотеатр "Київська Русь" / Велика зала
19:20 Всі пішли / Vse ushli
[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]
Ґєорґій Параджанов
Росія, Грузія, Чеська республіка, 2012, 102’
презентація
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
19:30 Мьобіус / Moebius
[Спеціальна подія: "Мьобіус". Кім Кі-Дук]
Кім Кі-Дук
Південна Корея , 2013, 89’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Кіноман
19:30 Рай: Любов / Paradies: Liebe
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, Німеччина, Франція , 2012, 120'
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
20:30 Джерела життя / Quellen des Lebens
[German Wave / німецькомовне кіно]
Оскар Рьолер
Німеччина, 2013, 174’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
21:25 Армія порятунку / L'Armée du salut
[Сонячний зайчик]
Абделла Таія
Франція, Марокко, 2013, 84'
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
21:45 3x3D, реж. Пітер Ґріневей, Жан-Люк Ґодар, Едґар Пера
[Cinergy: 3x3D]
Пітер Ґріневей, Жан-Люк Ґодар, Едґар Пера
Франція, Португалія, 2013, 70’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала