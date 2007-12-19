Православний світ відзначає День Святого Миколая

Сьогодні під подушкою слухняні діти знаходять подарунки від Святого Миколая.

Дорослим, які забули подбати про подарунки, ще не пізно це зробити. Головне - обов’язково нагадати дитині, від кого подарунок.

Свято Миколая прийшло до нас ще в одинадцятому столітті за часів князя Всеволода Ярославича. Кажуть, що Миколай напередодні свята увесь день працює, він випікає зірочки в дарунок дітям. Однак ці зірочки, потрапляючи до лантуха Миколи Чудотворця, перетворюються, стають схожими на свого майстра. Тож печиво, яке діти знаходять під подушкою вранці, звуть миколайчиками.

Святий Миколай Чудотворець – історична особа, єпископ міста Миру в Малій Азії. Священик своїм милосердям заслужив винагороду у Бога дар творити чудеса. Після смерті його визнано святим.

ICTV