Православний світ відзначає День Святого Миколая
Розпочинаються новорічні свята
Сьогодні під подушкою слухняні діти знаходять подарунки від Святого Миколая.
Дорослим, які забули подбати про подарунки, ще не пізно це зробити. Головне - обов’язково нагадати дитині, від кого подарунок.
Свято Миколая прийшло до нас ще в одинадцятому столітті за часів князя Всеволода Ярославича. Кажуть, що Миколай напередодні свята увесь день працює, він випікає зірочки в дарунок дітям. Однак ці зірочки, потрапляючи до лантуха Миколи Чудотворця, перетворюються, стають схожими на свого майстра. Тож печиво, яке діти знаходять під подушкою вранці, звуть миколайчиками.
Святий Миколай Чудотворець – історична особа, єпископ міста Миру в Малій Азії. Священик своїм милосердям заслужив винагороду у Бога дар творити чудеса. Після смерті його визнано святим.