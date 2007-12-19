Оголошено імена володарів почесних ”Греммі”

Американська академія звукозапису у вівторок оголосила імена людей, яким на 50-ій церемонії "Греммі" буде вручена нагорода за довічні досягнення.

До списку лауреатів увійшли: рок-група The Band, співачка/актриса Доріс Дей (Doris Day), автор пісень Берт Бакарак (Burt Bacharach), джазовий співак Кеб Келлауей (Cab Calloway), скрипаль Іцхак Перельман (Itzhak Perlman), один із засновників стилю блюграсс Ерл Ськраггс (Earl Scruggs) і джазовий барабанщик і композитор Макс Роуч (Max Roach). Роучу та Келлауейю почесні "Греммі" будуть вручені посмертно.

Найтитулованішим у списку лауреатів почесної премії Американської академії звукозапису є Іцхак Перельман, який одержав раніше 15 "Греммі". У Бакарака 6 нагород Американської академії звукозапису. The Band, Макс Роуч і Доріс Дей раніше ніколи не одержували "Греммі". Проте Дей у 1956 році одержала "Оскар" за кращу пісню в кінофільмі.

Нагороди за довічні досягнення будуть нагороджені на щорічній церемонії "Греммі", яка відбудеться 9 лютого 2008 року в Лос-Анджелесі.

Lenta.ru